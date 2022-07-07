Марсоход Perseverance изучил "Полоску бекона" на Марсе

Наземный аппарат NASA продолжает изучать дельту древней реки в кратере Езеро, где скорее всего сохранились органические молекулы.

Марсоход Perseverance продолжает свою миссию по исследованию Марса, а также в его задачи входит поиск признаков древней марсианской жизни. Ученые считают, что биосигнатуры проще всего найти поближе к местам, где когда-то была вода. Таким местом в кратере Езеро, в частности является дельта древней реки, которую уже некоторое время изучает марсоход. Сейчас аппарат прибыл на местность, где как считают ученые, горные породы могут лучше всего сохранить признаки древней жизни, сообщает SciTechDaily.

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Регион, который находится ближе к вершине дельты древней реки в кратере Езеро, ученые назвали Хогваллоу Флэтс. Но эта местность также получила прозвище "Полоска бекона". Это связано с тем, что на снимках с орбиты, эта область на Марсе выглядит действительно как полоска бекона из-за камней светлого цвета.

[ + – ] На этом изображении видно место недалеко от региона нынешнего пребывания марсохода, где аппарат взял образец поверхности Фото: NASA

Ученые считают, что местные горные породы являются мелкозернистыми, поэтому именно в этих породах может быть сохранились свидетельства существования деревней жизни на Марсе. Такими свидетельствами служат органические молекулы, которые являются основными строительными блоками жизни на Земле и состоят в основном из углерода, водорода и кислорода.

[ + – ] Регион, который находится ближе к вершине дельты древней реки в кратере Езеро, ученые назвали Хогваллоу Флэтс. Но эта местность также получила прозвище "Полоска бекона". Это связано с тем, что на снимках с орбиты, эта область на Марсе выглядит действительно как полоска бекона из-за полосок камней светлого цвета Фото: NASA

"Но некоторые органические молекулы могут быть созданы без участия жизненных форм, поэтому наличие органических молекул в горных породах не обязательно свидетельствует о том, что здесь когда-то была жизнь", — говорит Лидия Киврак из Университета штата Флорида, США.

[ + – ] Марсоход Perseverance продолжает свою миссию по исследованию Марса, а также в его задачи входит поиск признаков древней марсианской жизни. Ученые считают, что биосигнатуры проще всего найти поближе к местам, где когда-то была вода. Таким местом в кратере Езеро, в частности является дельта древней реки, которую уже некоторое время изучает марсоход Фото: NASA

Кстати, как уже писал Фокус, с подобной дилеммой столкнулись ученые при исследовании данных о горных породах из кратера Гейла, которые прислал марсоход Curiosity.

По словам Киврак, если обнаружить сложные органические молекулы или особенные структуры органических молекул в горных породах на Марсе, то их можно будет считать биосигнатурами или признаками существования жизни на Красной планете.

[ + – ] По словам Киврак, если обнаружить сложные органические молекулы или особенные структуры органических молекул в горных породах на Марсе, то их можно будет считать биосигнатурами или признаками существования жизни на Красной планете Фото: NASA

"Но есть одна проблема. Сложные и большие органические молекулы со временем распадаются на более мелкие. Это связано как с воздействием космического и солнечного излучения, так и взаимодействием с горными породами и атмосферой. Если на Марсе, а особенно в кратере Езеро, и существовала жизнь несколько миллиардов лет назад, то большая часть признаков ее существования исчезла. Но если жизнь там была, что что-то все–таки осталось", — говорит Киврак.

Поэтому ученые считают, что марсоходу Perseverance, который недавно пострадал от ужасной марсианской погоды, как уже писал Фокус, нужно сосредоточить свое внимание именно на мелкозернистых породах. Ведь в них с большей вероятностью могут остаться биосигнатуры.

[ + – ] Если на Марсе и существовала жизнь несколько миллиардов лет назад, то большая часть признаков ее существования исчезла. Но если жизнь там была, что что-то все–таки осталось Фото: NASA

"Эти породы содержат большее количество глинистых минералов, чем породы с большим количеством песка, гальки и гравия. Эти минералы имеют способность притягивать, как магнит, сложные органические молекулы. Таким образом эти молекулы могли сохраниться неповрежденными и марсоходу стоит брать образцы горных пород именно здесь", — говорит Киврак.

Но руководители миссии пока еще не приняли окончательного решения касательно места забора новых проб грунта. Пока что марсоход исследует местность Хогваллоу Флэтс и места, которые находятся рядом.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что признаки древней жизни на Марсе стоит искать не там, где это делают марсоходы. И это связано с негативным воздействием на поверхность космического и солнечного излучения.

Также Фокус писал о том, что инженеры NASA уже готовят замену для напарника марсохода Perseverance – вертолета Ingenuity. Это будет абсолютно другой летательный аппарат, который будет очень напоминать земную птицу.