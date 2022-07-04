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Технологии и наука

Адская погода на Марсе. Мощный ветер повредил датчик марсохода Perseverance

Юлия Чайка
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Perseverance, Марс, фото

Как оказалось, очень мощный порыв ветра поднял небольшие камни, которые врезались в датчик ветра MEDA.

Поскольку на Красной планете очень суровые условия, ученые сталкива.тся с различными проблемами, влияющими на эффективность и работоспособность космических аппаратов, пишет ItechPost.

Так, на днях астрономы заявили, что сильные ветры Красной планеты, поднявшие высоко в воздух небольшие камни, повредили датчик Анализатор динамики окружающей среды на Марсе (MEDA), в частности, один из двух датчиков ветра.

К счастью, главный исследователь MEDA, Хосе Антонио Родригес Манфреди, сообщил что, несмотря на меньшую чувствительность, MEDA все еще может измерять ветер на месте посадки в кратере Езеро.

MEDA используется для измерения скорости, направления ветра, температуры, влажности, а также количества и размера частиц пыли в марсианской атмосфере.

Датчик ветра, как и любое другое оборудование на Perseverance, был разработан с использованием систем защиты. Однако у всего есть предел. И этот пробел является более проблематичным для таких приборов, как MEDA, поскольку для фиксирования параметров ветра датчики должны быть выставлены наружу.

MEDA, датчик, прибор, фото
MEDA используется для измерения скорости, направления ветра, температуры, влажности

"Сильные порывы ветра привели к повреждению нескольких частей детектора. Такой мощи ветров никто не ожидал", — подчеркнул ученый Родригес Манфреди.

Что нужно знать о MEDA

  • MEDA особо детально изучает пылевую среду Красной планеты;
  • помогает предсказывать погоду. Точные прогнозы погоды необходимы для того, чтобы в будущем астронавты смогли лучше ориентироваться в климате планеты и быть к ней готовыми;
  • измеряет водяной пар. Как водяной пар циркулирует между "почвой" и атмосферой Марса, показывает датчик влажности;
  • измеряет радиацию на Марсе. Любые остатки прошлой жизни в скалах Марса могут быть изменены радиацией Солнца и космоса. MEDA объясняет, на что стоит обращать внимание, и помогает ученым понять эти изменения;
  • показывает влияние погоды на Марс. Он демонстрирует, как работа марсохода Mars 2020, в частности его камер и системы производства кислорода MOXIE, зависит от пыли и погодных условий.

Но насколько силен марсианский ветер? Марс имеет тонкую атмосферу в сравнении с земной. Из-за этого на Красной планете обычно наблюдаются сильные порывы ветра. Как подсчитали эксперты, марсианские ветры обычно дуют со скоростью от 16 до 32 км/ч.

Напомним, что в июне ровер Perseverance совершил удивительное открытие. Он обнаружил на Красной планете на дне кратера Езеро кусочек блестящей фольги. Но, как отметили астрономы, обнаруженный мусор был принесен самим марсоходом с Земли.

В этом же месяце Perseverance наткнулся на странные горные образования, которые были похожи на левитирующий камень и голову змеи.