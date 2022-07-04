Адская погода на Марсе. Мощный ветер повредил датчик марсохода Perseverance

Как оказалось, очень мощный порыв ветра поднял небольшие камни, которые врезались в датчик ветра MEDA.

Поскольку на Красной планете очень суровые условия, ученые сталкива.тся с различными проблемами, влияющими на эффективность и работоспособность космических аппаратов, пишет ItechPost.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, на днях астрономы заявили, что сильные ветры Красной планеты, поднявшие высоко в воздух небольшие камни, повредили датчик Анализатор динамики окружающей среды на Марсе (MEDA), в частности, один из двух датчиков ветра.

К счастью, главный исследователь MEDA, Хосе Антонио Родригес Манфреди, сообщил что, несмотря на меньшую чувствительность, MEDA все еще может измерять ветер на месте посадки в кратере Езеро.

MEDA используется для измерения скорости, направления ветра, температуры, влажности, а также количества и размера частиц пыли в марсианской атмосфере.

Датчик ветра, как и любое другое оборудование на Perseverance, был разработан с использованием систем защиты. Однако у всего есть предел. И этот пробел является более проблематичным для таких приборов, как MEDA, поскольку для фиксирования параметров ветра датчики должны быть выставлены наружу.

[ + – ] MEDA используется для измерения скорости, направления ветра, температуры, влажности

"Сильные порывы ветра привели к повреждению нескольких частей детектора. Такой мощи ветров никто не ожидал", — подчеркнул ученый Родригес Манфреди.

Что нужно знать о MEDA

MEDA особо детально изучает пылевую среду Красной планеты;

помогает предсказывать погоду. Точные прогнозы погоды необходимы для того, чтобы в будущем астронавты смогли лучше ориентироваться в климате планеты и быть к ней готовыми;

измеряет водяной пар. Как водяной пар циркулирует между "почвой" и атмосферой Марса, показывает датчик влажности;

измеряет радиацию на Марсе. Любые остатки прошлой жизни в скалах Марса могут быть изменены радиацией Солнца и космоса. MEDA объясняет, на что стоит обращать внимание, и помогает ученым понять эти изменения;

показывает влияние погоды на Марс. Он демонстрирует, как работа марсохода Mars 2020, в частности его камер и системы производства кислорода MOXIE, зависит от пыли и погодных условий.

Но насколько силен марсианский ветер? Марс имеет тонкую атмосферу в сравнении с земной. Из-за этого на Красной планете обычно наблюдаются сильные порывы ветра. Как подсчитали эксперты, марсианские ветры обычно дуют со скоростью от 16 до 32 км/ч.

Напомним, что в июне ровер Perseverance совершил удивительное открытие. Он обнаружил на Красной планете на дне кратера Езеро кусочек блестящей фольги. Но, как отметили астрономы, обнаруженный мусор был принесен самим марсоходом с Земли.

В этом же месяце Perseverance наткнулся на странные горные образования, которые были похожи на левитирующий камень и голову змеи.