Как фантик от конфеты. Марсоход Perseverance нашел на Марсе кусочек блестящей фольги (фото)

Во время исследования дна кратера Езеро марсоход наткнулся на предмет не марсианского происхождения.

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Марсоход NASA Perseverance, который исследует Красную планету с февраля 2021 года, продолжает делать открытия на поверхности соседней планеты. На этот раз открытие было сделано в кратере Езеро, где марсоход обнаружил кусочек блестящего материала, застрявшего между двух камней. Об этом сообщает Space.com.

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Найденный марсоходом мусор не является родным для Красной планеты, аппарат Perseverance принес его с Земли.

"Наша команда обнаружила нечто неожиданное: кусочек термоизоляции, которая была частью посадочной системы, которая позволила марсоходу успешно приземлиться на поверхности еще в 2021 году", – написали члены команды Perseverance в Twitter.

[ + – ] Кусочек фольги на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

"Блестящий кусочек фольги – часть термоодеяла, используемого для контроля температуры. Удивительно, что этот клаптик был найден в 2 км от места, где разбилась ступень спуска марсохода. Интересно, этот кусок изначально упал в данные регион или же его принесло сюда ветром?", – добавили сотрудники NASA.

[ + – ] Фольга была найдена в 2 км от места, где разбилась одна из ступеней марсохода. Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

В агентстве подчеркивают, что это уже не первый раз когда в объективы аппаратов попадают части земного снаряжения. Несколько месяцев назад вертолет Ingenuity сделал снимок разорванного в клочья защитного корпуса марсохода Perseverance. Позже и сам Perseverance сделал интересный снимок, в его объектив попал парашют, на котором марсоход спустился на Красную планету.

По словам ученых из NASA, подобные снимки оборудования помогают инженерам оценить состояние техники после приземления, что поможет в разработке будущих марсианских миссий.

Как известно, Perseverance на Марсе занимается поиском признаков древней жизни и собирает образцы грунта для последующей отправки на Землю. Ученые полагают, что миллиарды лет назад в кратере Езеро располагалось озеро и дельта реки, поэтому именно этот регион был выбран для исследований.

Марсоход Perseverance сделал уже множество интересных фотографий на Марсе, некоторые из них даже стали вирусными. Например, недавно настоящий фурор в Сети был вызван фотографией, на которой якобы была запечатлена "дверь в подземелье" на Марсе. Правда, в реальности никакого "подземелья" на Красной планете не обнаружилось.