Як фантик від цукерки. Марсохід Perseverance знайшов на Марсі шматочок блискучої фольги (фото)

Під час дослідження дна кратера Єзеро марсохід наткнувся на предмет не марсіанського походження.

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Марсохід NASA Perseverance, що досліджує Червону планету з лютого 2021 року, продовжує робити відкриття на поверхні сусідньої планети. Цього разу відкриття зроблене в кратері Єзеро, де марсохід виявив шматочок блискучого матеріалу, що застряг між двома каменями. Про це повідомляє Space.com.

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Знайдене марсоходом сміття не є рідним для Червоної планети, апарат Perseverance приніс його із Землі.

"Наша команда виявила щось несподіване: шматочок термоізоляції, яка була частиною посадкової системи, що дозволила марсоходу успішно приземлитися на поверхні ще у 2021 році", — написали члени команди Perseverance у Twitter.

[ + – ] Шматок фольги на Марсі. Фото: кратер Джезеро

"Блискучий шматочок фольги — частина термоковдри, що використовується для контролю температури. Дивно, що цей шматок знайдений за 2 км від місця, де розбився щабель спуску марсохода. Цікаво, цей шматок спочатку впав у ці регіон або його принесло сюди вітром?" — додали співробітники NASA.

[ + – ] Фольга знайдена за 2 км від місця, де розбився один із ступенів марсохода Фото: кратер Джезеро

В агентстві наголошують, що це вже не вперше, коли в об'єктиви апаратів потрапляють частини земного спорядження. Кілька місяців тому вертоліт Ingenuity зробив знімок розірваного на шматки захисного корпусу марсохода Perseverance. Пізніше і сам Perseverance зробив цікавий знімок, до його об'єктива потрапив парашут, на якому марсохід спустився на Червону планету.

За словами вчених із NASA, такі знімки обладнання допомагають інженерам оцінити стан техніки після приземлення, що допоможе розробити майбутні марсіанські місії.

Як відомо, Perseverance на Марсі займається пошуком ознак стародавнього життя та збирає зразки ґрунту для подальшого відправлення на Землю. Вчені вважають, що мільярди років тому у кратері Єзеро розташовувалося озеро та дельта річки, тому саме цей регіон обраний для досліджень.

Марсохід Perseverance зробив уже безліч цікавих фотографій на Марсі, деякі навіть стали вірусними. Наприклад, нещодавно справжній фурор у мережі викликаний фотографією, на якій нібито знято "двері в підземеллі" на Марсі. Правда, насправді ніякого "підземелля" на Червоній планеті не виявилося.