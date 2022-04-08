Perseverance знайшов у марсіанській пустелі свій парашут (фото)

Хоча об'єкт, безперечно, є парашутом марсохода, NASA ще офіційно не підтвердило цю знахідку.

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Марсохід NASA Perseverance здійснив відкриття через 412 земних днів із моменту посадки на Червону планету. Пильні інтернет-користувачі помітили викинуті залишки парашута ровера на необроблених знімках, зроблених 6 квітня, що є ще одним нагадуванням того, який великий шлях уже пройшов марсохід NASA, пише Futurism.

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Хоча об'єкт, безперечно, є парашутом марсохода, NASA ще офіційно не підтвердило цю знахідку. Залишки парашута та його місцезнаходження помітили на знімках, зроблених орбітальним апаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter невдовзі після того, як шестиколісний марсохід торкнувся поверхні Марса у лютому 2021 року. Це місце знаходиться трохи на південь від поточного розташування Perseverance — трохи більше 2,4 км. Іншими словами, цілком можливо, що щоглова камера Perseverance змогла виявити скинутий вантаж більш ніж через рік після приземлення.

Фото: Air Force Research Laboratory

Останнім часом марсохід пройшов великий шлях, спочатку відстеживши частину свого попереднього маршруту, а потім вирушивши за межі того місця, де його крихітний вертоліт Ingenuity здійснив перший політ у квітні 2021 року.

Зараз Perseverance прямує до більш скелястого регіону, який, на думку вчених, є дельтою висохлого дна стародавнього озера. Хоча він і не рухається шаленими темпами, нещодавно побив свій щоденний рекорд із пройденої відстані, подолавши разючі 243 м.

Нагадаємо, що раніше на поверхні Червоної планети орбітальний апарат NASA зобразив кратери і скельні породи, проте на зображення потрапили не тільки вони, а й два рукотворні об'єкти — вертоліт Ingenuity і марсохід Perseverance.