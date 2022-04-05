Апарат NASA зафіксував два рукотворні об'єкти на поверхні Марса (фото)

Марсіанський орбітальний апарат NASA зняв поверхню Червоної планети з кратерами та скельними породами, але на знімок потрапили не тільки вони.

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У ході свого недавнього дослідження астрономи отримали нові кадри з Марса, на яких помітили вертоліт Ingenuity та ровер Perseverance, пише CNET.

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Вертоліт NASA Ingenuity важить менше 1,8 км, а його ротори мають довжину близько 1,2 м. Незважаючи на такий маленький розмір, орбітальному апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) вдалося виявити гвинтокрил на поверхні.

Днями вчені з Університету Арізони поділилися вражаючими кадрами як Ingenuity, так і марсохода Perseverance з точки зору космічного корабля на орбіті.

[ + – ] Обведений червоним колом гелікоптер Ingenuity

На фото вертоліт має вигляд маленької темної точки, а ровер розміром приблизно з невеликий автомобіль, тому його трохи легше знайти. Зображення також примітне ландшафтом, що оточує марсохід, який член команди HiRISE Метью Чойнакі з Планетологічного інституту США описав як розколоту скельну породу під назвою формація Мааз, імовірно, магматичного (вулканічного) походження.

Perseverance і його літаючий компаньйон прямують у захопливий район дельти кратера Єзеро, який, на думку вчених, одне з найкращих місць для пошуку ознак стародавнього мікробного життя та збору зразків, які одного разу можуть бути доставлені на Землю.

MRO має вражаючий перелік виявлення техніки на Марсі. Раніше минулого місяця команда MRO поділилася оглядом невеликого китайського марсохода Zhurong, що працює на сонячних батареях, і залишених ним слідів.

Також минулого місяця марсоходу Curiosity вдалося зафіксувати досить незвичайні ландшафти Червоної планети, які дуже сильно нагадують спину алігатора.