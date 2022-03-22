Орбітальний апарат NASA зняв китайський ровер і відстежив його сліди на Марсі (фото)

Нове зображення показує шлях марсохода та його нове місце, що дозволяє простежити, як далеко просунувся ровер за 10 місяців після посадки.

Китайська міжпланетна станція Tianwen-1 і марсохід Zhurong приземлилися на марсіанській рівнині Утопія 14 травня 2021 року, провівши майже 3 місяці на орбіті Червоної планети, пише Universe Today.

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У той час, як Китайське космічне агентство поділилося знімками марсохода та посадкового майданчика, орбітальний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) стежив за подорожами марсоходу зверху.

[ + – ] Посадковий модуль Tianwen-1 та марсохід Zhurong на марсіанській рівнині Утопія незабаром після приземлення у травні 2021 року

На початку місії камера MRO HiRISE засікла міжпланетну станцію і ровер. Нове зображення — це останній знімок HiRISE, що показує шлях марсохода та його нове місце, що дозволяє простежити, як далеко він просунувся за 10 місяців після посадки.

На зображенні нижче показана вся поїздка Zhurong, і якщо придивитися, то за слідами коліс можна навіть простежити точний шлях ровера. А для того, щоб сліди були помітнішими, учені додали контрасту.

[ + – ] Зображення HiRISE, що показує сліди й останнє місцезнаходження марсохода Zhurong

Як і більшість орбітальних камер на Марсі, HiRISE отримує зображення як довгих тонких смуг. Через те, як налаштовані детектори камер, кожна смуга охоплює приблизно 5 км завширшки. Але HiRISE має дві додаткові пари детекторів на двох середніх смугах для отримання даних про колір, тому центральна смуга кольору має ширину майже 1 км.

MRO обертається на висоті приблизно 316 км над поверхнею Марса. На цій висоті він може робити знімки планети з роздільною здатністю 0,3 м/піксель, через що здатний дозволяти об'єкти діаметром менше метра. Маючи таку потужність, він може виявляти різні марсоходи, враховуючи Curiosity та Perseverance. HiRISE відобразив цих двох, коли вони спускалися на парашуті на поверхню.

[ + – ] На цьому знімку, зробленому 18 лютого 2021 року камерою HiRISE, видно марсохід Perseverance

Нагадаємо, що нещодавно марсохід Perseverance потрапив у невелику колотнечу. У колеса ровера влучив камінь. Однак, на щастя, все обійшлося і функціональність марсохода ніяк не постраждала, він продовжує свою роботу.