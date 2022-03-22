Орбитальный аппарат NASA запечатлел китайский ровер и отследил его следы на Марсе (фото)

Новое изображение показывает путь марсохода и его новое местоположение, что позволяет проследить, как далеко продвинулся ровер за 10 месяцев после посадки.

Китайская межпланетная станция Tianwen-1 и марсоход Zhurong приземлились на марсианской равнине Утопия 14 мая 2021 года, проведя около 3 месяцев на орбите Красной планеты, пишет Universe Today.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

В то время как Китайское космическое агентство поделилось снимками марсохода и посадочной площадки, орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) следил за путешествиями марсохода сверху.

[ + – ] Посадочный модуль Tianwen-1 и марсоход Zhurong на марсианской равнине Утопия вскоре после приземления в мае 2021 года

В начале миссии камера MRO HiRISE засекла межпланетную станцию и ровер. Новое изображение — это последний снимок HiRISE, показывающий путь марсохода и его новое местоположение, что позволяет проследить, как далеко он продвинулся за 10 месяцев после посадки.

На изображении ниже показана вся поездка Zhurong, и если присмотреться, то по следам колес можно даже проследить точный путь ровера. А для того, чтобы следы были более заметны, ученые добавили контраста.

[ + – ] Изображение HiRISE, показывающее следы и самое последнее местонахождение марсохода Zhurong

Как и большинство орбитальных камер на Марсе, HiRISE получает изображения в виде длинных тонких полос. Из-за того, как настроены детекторы камер, каждая полоса охватывает около 5 км в ширину. Но HiRISE имеет две дополнительные пары детекторов на двух средних полосах для получения данных о цвете, поэтому центральная полоса цвета имеет ширину около 1 км.

MRO вращается на высоте около 316 км над поверхностью Марса. На этой высоте он может делать снимки планеты с разрешением 0,3 м/пиксель, из-за чего способен разрешать объекты диаметром менее метра. Обладая такой мощностью, он может обнаруживать различные марсоходы, включая Curiosity и Perseverance. HiRISE запечатлел этих двоих, когда они спускались на парашюте на поверхность.

[ + – ] На этом снимке, сделанном 18 февраля 2021 года камерой HiRISE, видно марсоход Perseverance

Напомним, что недавно марсоход Perseverance попал в небольшую передрягу. В колеса ровера попал камень. Однако, к счастью, все обошлось и функциональность марсохода никак не пострадала, он и дальше продолжает свою работу.