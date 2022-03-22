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Орбитальный аппарат NASA запечатлел китайский ровер и отследил его следы на Марсе (фото)

Юлия Чайка
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Изображение марсохода Zhurong

Новое изображение показывает путь марсохода и его новое местоположение, что позволяет проследить, как далеко продвинулся ровер за 10 месяцев после посадки.

Китайская межпланетная станция Tianwen-1 и марсоход Zhurong приземлились на марсианской равнине Утопия 14 мая 2021 года, проведя около 3 месяцев на орбите Красной планеты, пишет Universe Today.

В то время как Китайское космическое агентство поделилось снимками марсохода и посадочной площадки, орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) следил за путешествиями марсохода сверху.

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Посадочный модуль Tianwen-1 и марсоход Zhurong на марсианской равнине Утопия вскоре после приземления в мае 2021 года

В начале миссии камера MRO HiRISE засекла межпланетную станцию и ровер. Новое изображение — это последний снимок HiRISE, показывающий путь марсохода и его новое местоположение, что позволяет проследить, как далеко он продвинулся за 10 месяцев после посадки.

На изображении ниже показана вся поездка Zhurong, и если присмотреться, то по следам колес можно даже проследить точный путь ровера. А для того, чтобы следы были более заметны, ученые добавили контраста.

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Изображение HiRISE, показывающее следы и самое последнее местонахождение марсохода Zhurong

Как и большинство орбитальных камер на Марсе, HiRISE получает изображения в виде длинных тонких полос. Из-за того, как настроены детекторы камер, каждая полоса охватывает около 5 км в ширину. Но HiRISE имеет две дополнительные пары детекторов на двух средних полосах для получения данных о цвете, поэтому центральная полоса цвета имеет ширину около 1 км.

MRO вращается на высоте около 316 км над поверхностью Марса. На этой высоте он может делать снимки планеты с разрешением 0,3 м/пиксель, из-за чего способен разрешать объекты диаметром менее метра. Обладая такой мощностью, он может обнаруживать различные марсоходы, включая Curiosity и Perseverance. HiRISE запечатлел этих двоих, когда они спускались на парашюте на поверхность.

марсоход Perseverance, Марс, фото
На этом снимке, сделанном 18 февраля 2021 года камерой HiRISE, видно марсоход Perseverance

Напомним, что недавно марсоход Perseverance попал в небольшую передрягу. В колеса ровера попал камень. Однако, к счастью, все обошлось и функциональность марсохода никак не пострадала, он и дальше продолжает свою работу.