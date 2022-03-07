Небольшая передряга. В колесе Perseverance застрял камень (фото)

К счастью, такая незначительная помеха никак не повиляла на марсианский ровер, и он продолжает работать как обычно.

На днях ученые получили серию фотографий, сделанных на Марсе. На кадрах изображен камень среднего размера, застрявший в колесе марсохода Perseverance, пишет Futurism.

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Впервые роверу удалось запечатлеть камень 6 февраля. Следующий снимок был сделан 25 февраля. На второй фотографии камень уже кажется немного выветрившимся и несколько меньших размеров, чем на первом снимке. Третье и самое последнее изображение было сделано 2 марта.

[ + – ] Фото камня, запечатленного 6 февраля

Как оказалось, внутри колеса марсохода еще лежали мелкие частицы марсианской пыли или осколков породы. Однако такая небольшая передряга никак не повлияла на ровер, и он продолжает работать как обычно.

По данным NASA, ровер даже бьет рекорды вождения. Отчасти это может быть связано с обновленным дизайном Perseverance, который включает шесть колес из алюминия. Они оснащены шипами, которые обеспечивают сцепление на грубой, каменистой и пыльной местности, а диаметр каждого колеса составляет чуть более 50 см.

[ + – ] Изображение камня, сделанное 25 февраля

18 февраля 2021 года марсоход Perseverance приземлился на Марсе в кратере Езеро. Одна из основных целей миссии — астробиологическая, а кратер Езеро, в котором миллиарды лет назад было озеро, питаемое реками, является идеальным местом для поиска признаков древней микробной жизни. Perseverance также изучает геологию и историю климата Марса в прошлом, а также собирает образцы горных пород и пыли, которые будут сохранены для последующего извлечения и отправки на Землю.

[ + – ] Снимок камня, сделанный 2 марта

Напомним, что на днях ученые заметили на Красной планете странную дыру. Как предложили конспирологи, ее могли создать инопланетяне, однако ученые, конечно же, оспорили эту идею и объяснили, что отверстие было сделано марсоходом Curiosity.