Невелика халепа. У колесі Perseverance застряг камінь (фото)

На щастя, така незначна перешкода ніяк не вплинула на марсіанський ровер, і він продовжує працювати як завжди.

Днями вчені здобули серію фотографій, зроблених на Марсі. На кадрах зображено камінь середнього розміру, що застряг у колесі марсохода Perseverance, пише Futurism.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Уперше роверу вдалося зняти камінь 6 лютого. Наступний знімок було зроблено 25 лютого. На другій фотографії камінь уже здається трохи вивітреним і трохи меншим розміром, ніж на першому знімку. Третє й останнє зображення було зроблено 2 березня.

[ + – ] Фото каменю, зображеного 6 лютого

Як виявилося, всередині колеса марсохода ще лежали дрібні частинки марсіанського пилу чи осколків породи. Однак така невелика халепа ніяк не вплинула на ровер, і він продовжує працювати як завжди.

За даними NASA, ровер навіть б'є рекорд водіння. Почасти це може бути пов'язане з оновленим дизайном Perseverance, що включає шість алюмінієвих коліс. Вони оснащені шипами, які забезпечують зчеплення на грубій, кам'янистій і курній місцевості, а діаметр кожного колеса становить трохи більше 50 см.

[ + – ] Зображення каменя, зроблене 25 лютого

18 лютого 2021 року марсохід Perseverance приземлився на Марсі в кратері Єзеро. Однією з основних цілей місії є астробіологічна, а кратер Єзеро, в якому мільярди років тому було озеро, що живиться річками, є ідеальним місцем для пошуку ознак стародавнього мікробного життя. Perseverance також вивчає геологію та історію клімату Марса в минулому, а також збирає зразки гірських порід і пилу, які будуть збережені для подальшого вилучення та відправки на Землю.

[ + – ] Знімок каменю, зроблений 2 березня

Нагадаємо, що днями вчені помітили на Червоній планеті дивну дірку. Як запропонували конспірологи, її могли створити інопланетяни, проте вчені, звичайно ж, заперечили цю ідею та пояснили, що отвір було зроблено марсоходом Curiosity.