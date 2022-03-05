Звідки вона взялася: на Марсі виявили дивну дірку у землі (фото)

Прибічники теорії змови припустили, що отвір могли залишити інопланетяни, проте вчені заявляють, що пояснення набагато простіше.

Днями вчені отримали нове зображення з Червоної планети, на якому чітко видно отвір у землі. Однак конспірологи, які намагаються знайти свідчення існування інопланетян, будуть дещо розчаровані, дізнавшись, що насправді дірку залишив ровер, пише The Sun.

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Причому цей отвір далеко не єдиний. Вважається, що на Червоній планеті було просвердлено понад 30 дірок. А все завдяки марсоходу Curiosity, який здійснив посадку на Марс у серпні 2012 року.

У 2013 році роверу вперше вдалося заглибитись у скелясту поверхню планети за допомогою роботизованої руки. Це був важливий момент для освоєння космосу, коли робот уперше пробурив гірську породу, щоб зібрати зразок.

[ + – ] Наразі марсохід просвердлив понад 30 крихітних отворів.

Ці отвори досить малесенькі, шириною всього близько 1,6 см і глибиною 6,4 см.

Експерти запустили місію, щоб отримати зразки гірських порід у пошуках вологого середовища планети, що давно зникло. І хоча це може мати вирішальне значення для формування нашого розуміння Марса, не всі раді появі отворів.

"Через кілька мільйонів років якась інопланетна цивілізація знайде ці дірки через довгий час після того, як Землю знищить ядерна війна, і довгі роки дивуватиметься, як вони тут опинилися", — розповіли вчені.

Однак незважаючи на це, астрономи хочуть копнути поверхню Марса ще глибше, щоб остаточно з'ясувати, чи існувало будь-коли життя на далекій планеті. Але Curiosity не пристосований для того, щоб опускатися так далеко.

Саме тому вчені розробили новий ровер Rosalind Franklin, який буритиме ще глибше. Марсохід уже готовий до запуску, але через вторгнення Росії на територію України його майбутнє поки ще не визначене. Після кількох затримок Європейське космічне агентство (ЄКА) заявило, що малоймовірно, що Rosalind Franklin зможе стартувати у вересні, як планувалося спочатку.