Откуда она взялась: на Марсе обнаружили странную дыру в земле (фото)

Сторонники теории заговора предположили, что отверстие могли оставить инопланетяне, однако ученые заявляют, что объяснение куда проще.

На днях ученые получили новое изображение с Красной планеты, на котором отчетливо видно отверстие в земле. Однако конспирологи, питающиеся отыскать свидетельства существования инопланетян, будут несколько разочарованы, узнав, что на самом деле дыру оставил ровер, пишет The Sun.

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Причем это отверстие далеко не единственное. Считается, что на Красной планете было просверлено более 30 дыр. А все благодаря марсоходу Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года.

В 2013 году роверу впервые удалось углубиться в скалистую поверхность планеты с помощью роботизированной руки. Это был важный момент для освоения космоса, когда робот впервые пробурил горную породу, чтобы собрать образец.

[ + – ] На данный момент марсоход просверлил более 30 крошечных отверстий

Эти отверстия довольно крошечные, шириной всего около 1,6 см и глубиной 6,4 см.

Эксперты запустили миссию, чтобы получить образцы горных пород в поисках давно исчезнувшей влажной среды планеты. И хотя это может иметь решающее значение для формирования нашего понимания Марса, не все рады появлению отверстий.

"Через несколько миллионов лет какая-нибудь инопланетная цивилизация найдет эти дыры спустя долгое время после того, как Землю уничтожит ядерная война, и долгие годы будет удивляться, как они тут оказались", — рассказали ученые.

Однако несмотря на это, астрономы хотят копнуть поверхность Марса еще глубже, чтобы окончательно выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на далекой планете. Но Curiosity не приспособлен для того, чтобы опускаться так далеко.

Именно поэтому ученые разработали новый ровер Rosalind Franklin, который будет бурить еще глубже. Марсоход уже готов к запуску, но из-за вторжения России на территорию Украины его будущее пока неопределенно. После нескольких задержек Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что очень маловероятно, что Rosalind Franklin сможет стартовать в сентябре, как планировалось изначально.