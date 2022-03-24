Марсіанський алігатор. Curiosity зняв досить дивні ландшафти Червоної планети (фото)

Наразі марсохід у районі фронтон Грінх'ю і займається скануванням кам'янистої місцевості, щоб зрозуміти її склад, і визначити процес формування.

Фронтон Грінх'ю — дивовижна марсіанська рівнина в кратері Гейл. У ході недавніх орбітальних спостережень на території рівнини було виявлено кілька досить цікавих ландшафтів, які досліджує марсохід NASA Curiosity, пише IFLS.

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Останні нагадують "спину алігатора", якщо уважно розглянути фотографію. Важливо зазначити, що команда вчених вже давно була заінтригована текстурою цієї місцевості, дуже схожою на пральну дошку.

[ + – ] Більш широке зображення місцевості зі "спиною алігатора"

"Тепер, коли ми тут, досить дивно бачити, наскільки вона нерівна та шорстка, і неофіційний опис цієї місцевості як "спина алігатора" здається дуже придатним", — розповіли вчені.

Перше зображення з цього місця, отримане Curiosity, показує гострі пірамідоподібні скелі, розділені хребтами, і в них є щось від рептилій. Наразі Curiosity займається скануванням кам'янистої місцевості, щоб зрозуміти її склад та визначити процес її формування.

Для того, щоб більш детально вивчити скелясті структури і зрозуміти ерозію, що спостерігається в них, експертам знадобиться кілька зображень, зібраних у більшу мозаїку.

[ + – ] Краєвид з вершини фронтону Грінх'ю, зроблений Curiosity у липні 2020 року

Кратер Гейл колись був стародавнім озером, і в міру того, як Curiosity піднімається на його центральну вершину — гору Еоліда, він розглядає все більш старі та старі породи, отримуючи нове уявлення про те, яким був Марс мільярди років тому. Curiosity діє як пересувна лабораторія та використовує свої навички, щоб допомогти науковій групі на Землі більше дізнатися про геологію місцевості та про те, як на неї вплинула ерозія.

Нагадаємо, що нещодавно марсохід виявив на Червоній планеті інше не менш цікаве видовище. Ровер натрапив на мінеральне утворення у вигляді кам'яної "квітки", розмір якої збігається зі звичайною монеткою.