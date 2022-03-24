Марсианский аллигатор. Curiosity заснял довольно странные ландшафты Красной планеты (фото)
В настоящее время марсоход находится в районе фронтон Гринхью и занимается сканированием каменистой местности, чтобы понять ее состав, и определить процесс ее формирования.
Фронтон Гринхью — впечатляющая марсианская равнина в кратере Гейл. В ходе недавних орбитальных наблюдений на территории равнины были выявлены несколько довольно интересных ландшафтов, которые исследует марсоход NASA Curiosity, пишет IFLS.
Последние заснятые ландшафты напоминают "спину аллигатора", если внимательно рассмотреть фотографию. Важно отметить, что команда ученых уже давно была заинтригована текстурой этой местности очень похожей на стиральную доску.
"Теперь, когда мы здесь, довольно удивительно видеть, насколько она неровная и шероховатая, и неофициальное описание этой местности как "спина аллигатора" кажется очень подходящим", — рассказали ученые.
Первое изображение с этого места, полученное Curiosity, показывает острые пирамидоподобные скалы, разделенные хребтами, и в них определенно есть что-то от рептилий. В настоящее время Curiosity занимается сканированием каменистой местности, чтобы понять ее состав, и определить процесс ее формирования.
Для того, чтобы более детально изучить скалистые структуры и понять наблюдающуюся в них эрозию экспертам потребуется несколько изображений собранных в более крупную мозаику.
Кратер Гейл когда-то был древним озером, и по мере того, как Curiosity взбирается на его центральную вершину — гору Эолида, он рассматривает все более старые и старые породы, получая новое представление о том, каким был Марс миллиарды лет назад. Curiosity действует как передвижная лаборатория и использует свои навыки, чтобы помочь научной группе на Земле больше узнать о геологии местности и о том, как на нее повлияла эрозия.
Напомним, что недавно марсоход обнаружил на Красной планете другое не менее интересное зрелище. Ровер наткнулся на минеральное образование в виде каменного "цветка", размер которого совпадает с обычной монеткой.