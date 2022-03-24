Марсианский аллигатор. Curiosity заснял довольно странные ландшафты Красной планеты (фото)

В настоящее время марсоход находится в районе фронтон Гринхью и занимается сканированием каменистой местности, чтобы понять ее состав, и определить процесс ее формирования.

Фронтон Гринхью — впечатляющая марсианская равнина в кратере Гейл. В ходе недавних орбитальных наблюдений на территории равнины были выявлены несколько довольно интересных ландшафтов, которые исследует марсоход NASA Curiosity, пишет IFLS.

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Последние заснятые ландшафты напоминают "спину аллигатора", если внимательно рассмотреть фотографию. Важно отметить, что команда ученых уже давно была заинтригована текстурой этой местности очень похожей на стиральную доску.

[ + – ] Более широкое изображение местности со "спиной аллигатора"

"Теперь, когда мы здесь, довольно удивительно видеть, насколько она неровная и шероховатая, и неофициальное описание этой местности как "спина аллигатора" кажется очень подходящим", — рассказали ученые.

Первое изображение с этого места, полученное Curiosity, показывает острые пирамидоподобные скалы, разделенные хребтами, и в них определенно есть что-то от рептилий. В настоящее время Curiosity занимается сканированием каменистой местности, чтобы понять ее состав, и определить процесс ее формирования.

Для того, чтобы более детально изучить скалистые структуры и понять наблюдающуюся в них эрозию экспертам потребуется несколько изображений собранных в более крупную мозаику.

[ + – ] Вид с вершины фронтона Гринхью, сделанный Curiosity в июле 2020 года

Кратер Гейл когда-то был древним озером, и по мере того, как Curiosity взбирается на его центральную вершину — гору Эолида, он рассматривает все более старые и старые породы, получая новое представление о том, каким был Марс миллиарды лет назад. Curiosity действует как передвижная лаборатория и использует свои навыки, чтобы помочь научной группе на Земле больше узнать о геологии местности и о том, как на нее повлияла эрозия.

Напомним, что недавно марсоход обнаружил на Красной планете другое не менее интересное зрелище. Ровер наткнулся на минеральное образование в виде каменного "цветка", размер которого совпадает с обычной монеткой.