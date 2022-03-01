На Марсе нашли крошечный каменный "цветок" (фото)

Найденный объект представляет собой минеральное образование с хрупкими структурами, которые сформировались из осевших когда-то с водными парами минералов.

Марсоход NASA Curiosity сделал снимок миниатюрного минерального "цветка" на Марсе, пишет Universe Today.

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Объект, обнаруженный ровером, представляет собой минеральное образование с хрупкими структурами, которые сформировались из осевших когда-то с водными парами минералов.

Curiosity уже встречал такие формы, они называются кластерами диагенетических кристаллов. Это результат рекомбинации минералов в составе трехмерных кристальных образований. Как отметила ученый Эбигейл Фрейман из Лаборатории реактивного движения, обнаруженный объект сделан из солей, называемых сульфатами. Изначально он был встроен в скалу, которая со временем выветрилась, но минеральные уплотнения не поддаются эрозии.

[ + – ] Ученые сравнили марсианский "цветок" с монетой

Изображение было сделано с помощью прибора Curiosity Mars Hand Lens Imager (Mahli), который представляет собой увеличительную линзу. Фрейман сравнила марсианский "цветок" с монетой, чтобы дать приблизительное представление о его масштабе.

Изучение геологии Красной планеты не только интересно, но и полезно для будущих миссий. В отличие от Земли, у Марса нет магнитного поля, которое защищало бы его от высокоэнергетических частиц, проносящихся в космосе. Эта радиация может нанести ущерб здоровью будущих колонизаторов, а также серьезно подорвать системы жизнеобеспечения, от которых астронавты также будут зависеть.

Основываясь на данных детектора оценки радиации Curiosity исследователи пришли к выводу, что использование природных материалов, таких как горные породы и отложения, могут обеспечить определенную защиту от этой радиации.

[ + – ] 3-D модель марсианского "цветка"

Curiosity находится в марсианском кратере Гейл с 2012 года. Крошечное минеральное образование напоминает о некогда водном прошлом Марса — ключевой области исследования, которая может помочь ученым выяснить, была ли когда-то на этой негостеприимной планете микробная жизнь.

Напомним, что ранее Curiosity прислал не менее интересный снимок, на котором изображен камень, напоминающий фаллоимитатор. Что удивило пользователей сети больше всего, так это его гладкие и плавные линии. Поскольку в прошлом на Марсе вода, вполне возможно, что такой вид камня был образован миллиарды лет назад под воздействием жидкости, предположили ученые.