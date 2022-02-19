На Марсе нашли камень, похожий на фаллоимитатор (фото)

Снимком поделился в Twitter писатель Пол Скотт Андерсон, который, изучая специальный архив, обнаружил фото камня, напоминающий нечто странное.

Одним из самых веселых и увлекательных последствий освоения космоса являются захватывающие снимки, которые следуют за любым интересным открытием, пишет Metro.

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Когда китайский марсоход увидел на поверхности Луны странный куб, многие люди с большим энтузиазмом начали предполагать, что же это такое. Большинство пришло к выводу, что он напоминает "таинственную" хижину.

Теперь астрономы получили новый снимок с Марса. На нем оказался камень, который пользователи Twitter начали сравнивать с фаллоимитатором. Камень, о котором идет речь, был снят марсоходом Curiosity, исследующий Красную планету с 2012 года.

[ + – ] Камень был снят марсоходом Curiosity, который исследует Красную планету с 2012 года

Во время передвижения по кратеру Гейла марсоход делает снимки марсианской геологии, которые затем выкладываются в специальный архив для всеобщего обозрения. Этой конкретной фотографией поделился в Twitter писатель Пол Скотт Андерсон, который, изучая архив, обнаружил снимок камня, напоминающий нечто странное.

"Взгляните на этот потрясающий камень, который ровер Curiosity обнаружил на Марсе", — написал Андерсон в Twitter.

В результате твит привел к массовому обсуждению о том, что могло послужить причиной плавных линий камня и его появления в целом.

Так как на Марсе когда-то была вода, вполне возможно, что гладкий внешний вид камня был сформирован миллиарды лет назад под воздействием жидкости. Либо же, как отметил один из пользователей Twitter, это может быть просто секс-игрушка, забытая неосторожным инопланетянином.

Так называемые кратерные озера были распространены на далекой планете миллиарды лет назад, когда на поверхности Марса проистекала жидкая вода. Некоторые кратеры могли вместить в себя небольшое количество воды, а когда ее становилось слишком много, она прорывалась через край кратера, вызывая ужасающее наводнение, прорезавшее речные долины, которые мы сейчас можем наблюдать на поверхности планеты. Не исключено, что одно из таких наводнений и привело к созданию такой гладкой формы камня.

Напомним, что недавно марсоход Curiosity прислал другое не менее интересное фото, на котором изображены инопланетные облака Красной планеты. Снимок был сделан на горе Эолида с целью выяснения скорости движения облаков.