На Марсі знайшли камінь, схожий на фалоімітатор (фото)

Знімком поділився у Twitter письменник Пол Скотт Андерсон, який, вивчаючи спеціальний архів, виявив фото каменю, що нагадує щось дивне.

Одним з найвеселіших і найцікавіших наслідків освоєння космосу є захопливі знімки, які роблять під час будь-якого цікавого відкриття, пише Metro.

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Коли китайський марсохід побачив на поверхні Місяця дивний куб, багато людей з великим ентузіазмом почали припускати, що це таке. Більшість дійшла висновку, що він нагадує "таємничу" хатину.

Тепер астрономи отримали новий знімок із Марса. На ньому зображений камінь, який користувачі Twitter почали порівнювати із фалоімітатором. Камінь був знятий марсоходом Curiosity, який досліджує Червону планету з 2012 року.

[ + – ] Камінь був знятий марсоходом Curiosity, який досліджує Червону планету з 2012 року

Під час пересування кратером Ґейла марсохід робить знімки марсіанської геології, які потім викладаються в спеціальний архів. Цією конкретною фотографією поділився у Twitter письменник Пол Скотт Андерсон, який, вивчаючи архів, виявив знімок каменю, що нагадує дещо дивне.

"Погляньте на цей приголомшливий камінь, який ровер Curiosity виявив на Марсі", — написав Андерсон у Twitter.

В результаті твіт призвів до масового обговорення про те, що могло стати причиною плавних ліній каменю та його появи в цілому.

Так як на Марсі була вода, цілком можливо, що гладкий зовнішній вигляд каменю був сформований мільярди років тому під впливом рідини. Або ж, як зазначив один із користувачів Twitter, це може бути просто секс-іграшка, забута необережним інопланетянином.

Так звані кратерні озера були поширені на далекій планеті мільярди років тому, коли на поверхні Марса протікала рідка вода. Деякі кратери могли вмістити в собі невелику кількість води, а коли її ставало занадто багато, вона проривалася через край кратера, викликаючи жахливу повінь, що прорізала річкові долини, які ми можемо зараз спостерігати на поверхні планети. Цілком можливо, що одна з таких повеней і призвела до утворення такої гладкої форми каменю.

Нагадаємо, що нещодавно марсохід Curiosity надіслав інше не менш цікаве фото, на якому зображені інопланетні хмари Червоної планети. Знімок було зроблено на горі Еоліда з метою з'ясування швидкості руху хмар.