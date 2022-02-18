На Марсі хмарно з проясненнями. Марсохід Curiosity показав інопланетні хмари (фото)

Тепер марсохід отримав дані не лише про навколишню поверхню, а й має уявлення про атмосферу Марса.

Марсохід Curiosity, який досліджує кратер Ґейла на Марсі й за 10 років своєї роботи подолав відстань понад 26 км, сфотографував хмари, що пролітають над його місцем дислокації, повідомляє Space.

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Основна мета марсохода — це дослідження поверхні Марса в пошуках ознак стародавнього життя. Але він зробив світлини хмар, що пролітають над його місцеперебуванням на горі Еоліда, щоб дізнатися швидкість їхнього руху.

[ + – ] Хмари на Марсі Фото: ISS

Враховуючи той факт, що камери марсохода призначені для спостереження за поверхнею, а не за небом, зробити ці знімки було досить важким завданням, кажуть в NASA.

[ + – ] Марсохід Curiosity Фото: ISS

У космічному агентстві пояснюють, що хмари на Марсі дуже тьмяні, й для того, щоб їх побачити на фотографії, потрібні спеціальні методи візуалізації.

"Щоб отримати чіткий статичний фон, створюють кілька зображень. Це дозволяє побачити все, що рухається всередині зображення, наприклад, хмари, після того, як заберуть статичний фон", — кажуть у NASA.

[ + – ] Хмари на Марсі Фото: ISS

Якщо ви хочете побачити хмари в русі, то можете перейти за цим посиланням.

Щоб сфотографувати хмари, марсохід Curiosity використав свою навігаційну камеру і фотографував з різних ракурсів. За словами вчених з NASA, такі фотографії дозволять дізнатися швидкість переміщення та висоту знаходження хмар, а також ця інформація підказує про склад хмар.

У NASA кажуть, що ці хмари знаходяться на висоті приблизно 80 км над поверхнею Марса. На такій висоті дуже холодно, а отже, ці хмари складаються із замороженого вуглекислого газу, а не з водяного льоду, з якого складаються хмари, які знаходяться нижче в атмосфері.

Поки що немає інформації про швидкість переміщення цих хмар, але звичайна швидкість вітру на Марсі становить приблизно від 7 до 35 км/год.

Нагадуємо, що марсохід Curiosity виявив сліди вуглецю на Марсі, що може бути ознакою життя на Червоній планеті.

Також Фокус писав, що марсохід Curiosity пошкодив свої колеса, які стерлися від довгого переміщення на Марсі.