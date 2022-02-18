На Марсе облачно с прояснениями. Марсоход Curiosity показал инопланетные облака (фото)

Теперь марсоход получил данные не только об окружающей поверхности, но и имеет представление об атмосфере Марса.

Марсоход Curiosity, который исследует кратер Гейла на Марсе и за 10 лет своей работы преодолел расстояние более чем в 26 км, сфотографировал пролетающие над его местом дислокации облака, сообщает Space.

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Основная цель марсохода — это исследование поверхности Марса в поисках признаков древней жизни. Но он сделал снимки пролетающих над его местонахождением на горе Эолида облаков, для того чтобы узнать скорость их движения.

[ + – ] Облака на Марсе Фото: NASA

Учитывая тот факт, что камеры марсохода предназначены для наблюдения за поверхностью, а не за небом, то сделать эти снимки было достаточно трудной задачей, говорят в NASA.

[ + – ] Марсоход Curiosity Фото: NASA

В космическом агентстве поясняют, что облака на Марсе очень тусклые и для того, чтобы их увидеть на фотографии нужны специальные методы визуализации.

"Для получения четкого статического фона создается несколько изображений. Это позволяет увидеть все, что движется внутри изображения, например, облака, после того как будет убран статический фон", — говорят в NASA.

[ + – ] Облака на Марсе Фото: NASA

Если вы хотите увидеть облака в движении, то можете перейти по этой ссылке.

Чтобы сфотографировать облака марсоход Curiosity использовал свою навигационную камеру и делал снимки с разных ракурсов. По словам ученых из NASA, подобные фотографии позволят узнать скорость перемещения и высоту нахождения облаков, а также эта информация дает подсказки о составе облаков.

В NASA говорят, что эти облака находятся на высоте примерно 80 км над поверхностью Марса. На такой высоте очень холодно, а значит эти облака состоят из замороженного углекислого газа, а не из водяного льда, из которого состоят облака, которые находятся ниже в атмосфере.

Пока нет информации о скорости перемещения этих облаков, но обычная скорость ветра на Марсе составляет примерно от 7 до 35 км/ч.

Напоминаем, что марсоход Curiosity обнаружил следы углерода на Марсе, что может быть признаком наличия жизни на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity повредил свои колеса, которые стерлись от долгого перемещения на Марсе.