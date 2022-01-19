Первый признак жизни на Марсе. Марсоход Curiosity обнаружил следы углерода на Красной планете

Как отмечают ученые, углеродная сигнатура связана с биологическими процессами на Земле. Но для того, чтобы утверждать о признаках жизни, нужны дополнительные исследования.

С момента приземления на Красную планету марсоход NASA Curiosity совершил разные марсианские открытия. Но его новейшая находка может в конечном итоге, стать святым Граалем планетарных открытий, пишет Inverse.

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Робот, размером с машину, недавно обнаружил углеродную сигнатуру в образцах горных марсианских пород. Эта же сигнатура связана с биологическими процессами на Земле и может указывать на какую-то форму жизни на Красной планете. Но прежде чем назвать ее признаком жизни, ученые пытаются понять, что еще могло послужить причиной появления углерода на Марсе.

Все больше доказательств свидетельствует о том, что Марс в раннем прошлом был пригоден для жизни, на его поверхности была вода и более высокая температура. Несколько миссий уже исследовали Марс, пытаясь найти признаки древней микробной жизни. Однако поиск все еще продолжается и ученые ждут убедительных доказательств того, что жизнь действительно существует за пределами Земли.

"Мы находим на Марсе интересные вещи, но нам нужно больше доказательств, чтобы с уверенностью сказать, что мы обнаружили жизнь. Поэтому проверяем, что еще могло вызвать появление углеродной сигнатуры, которую мы наблюдаем", — рассказал ведущий автор исследования химической лаборатории SAM Пол Махаффи.

[ + – ] Одна из буровых скважин, используемых для отбора проб отложений в кратере Гейла

Признаки углерода

На протяжении всей своей миссии Curiosity анализировал образцы порошкообразных пород из кратера Гейла. Затем для анализа образцов марсоход использовал спектрометр Tunable Laser Spectrometer (TLS). Ученые, участвовавшие в миссии, сильно нагрели образцы, чтобы высвободить содержащиеся в них газы, а потом измерили изотопы в образцах и нашли признаки углерода.

Почти половина образцов содержала удивительно большое количество углерода-12 по сравнению с углеродом, обнаруженным в атмосфере Марса. У углерода есть два стабильных изотопа, углерод-12 и углерод-13, по соотношению которых в образце можно определить особенности происхождения углерода, несмотря на возраст образца.

На Земле углерод содержится во всех формах жизни. Живые существа нашей планеты используют более легкие атомы углерода-12 для метаболизма или для фотосинтеза, а не более тяжелый атом углерода-13.

Именно поэтому, наличие большего содержания углерода-12, чем углерода-13, в древних породах, наряду с другими факторами, позволяет ученым предположить, что речь идет о признаках древней жизни.

[ + – ] Ровер Curiosity приземлился в кратере Гейл 6 августа 2012 года и с тех пор путешествует по марсианской местности

Откуда взялся углерод?

Ученые, стоящие за открытием, в целом исследуют три возможных варианта происхождения углерода:

Согласно первому варианту, углерод мог образоваться в результате взаимодействия ультрафиолетового света с углекислым газом в атмосфере Марса, в результате чего формируются новые углеродсодержащие молекулы, которые затем оседают на поверхность планеты. Второй сценарий предполагает, что в какой-то момент своей ранней истории, около 100 миллионов лет назад, Солнечная система прошла через гигантское молекулярное облако, богатое тем типом углерода, который был обнаружен на поверхности Марса. И, наконец, третий вариант предполагает жизнь.

Ученые считают, что древние бактериоподобные организмы могли быть созданы древними бактериями, которые выделяли метан в атмосферу, где ультрафиолетовый свет преобразовывал этот газ в более крупные, более сложные молекулы. Новые молекулы должны были выпасть на поверхность планеты и сохранить свою отчетливую углеродную сигнатуру в марсианских породах.

Метан — простейшее соединение углерода с водородом, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

"Все три объяснения соответствуют данным. Нам просто нужно больше информации, чтобы исключить их правдивость или же подтвердить", — добавил ведущий автор исследования из Университета штата Пенсильвания Кристофер Хаус.

[ + – ] Марсоход Curiosity просверлил отверстие в кратере Гейла и обнаружил порошкообразные породы, богатые углеродом-12

Что дальше?

Ровер Curiosity приземлился в кратере Гейл 6 августа 2012 года и с тех пор путешествует по марсианской местности.

Марсоход Curiosity продолжит измерять изотопы углерода на различных участках, где также могут быть хорошо сохранившиеся породы, чтобы увидеть, есть ли аналогичные признаки в других местах на Марсе.

Результаты Curiosity также помогут его преемнику Perseverance, который высадится на Марс в феврале 2021 года, в поиске марсианских образцов для сбора.

Напомним, что недавно марсоход Perseverance собрал уже 5 образцов породы Марса. Как заключили ученые, к концу 2021 года из 43 существующих трубок для образцов, марсоход заполнил 5 (первые 2 пустые), а своего часа ждут еще 36. Ровер занимается поиском следов древней жизни на Красной планете. Одна из главных его миссий — собрать образцы поверхности Марса, чтобы через 10 лет они отправились на Землю для изучения.

А вот в ходе другого исследования ученые выяснили, что, найденный в Антарктиде в 1984 году марсианский метеорит Allan Hills 84001 не содержит никаких следов жизни, тем самым разочаровав всех исследователей, которые были уверены в том, что в метеорите есть окаменелости похожие на земные бактерии.