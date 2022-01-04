Марсоход Perseverance собрал уже 5 образцов марсианской породы (фото)

Пятая титановая трубка для образцов марсианского грунта заполнена. Таков итог 2021 года для марсохода Perseverance. Своего часа ждут еще 36 трубок для образцов.

Марсоход Perseverance завершил 2021 год на Марсе, заполнив пятую пробирку для образцов пробами марсианской породы, которые в начале 2030-х годов в рамках программы Mars Sample Return будут доставлены на Землю. Всего у марсохода 43 трубки для образцов, но 2 первые пусты, 5 заполнены марсианским грунтом и осталось еще 36 пробирок для заполнения пробами марсианской породы, сообщает Forbes.

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Марсоход Perseverance ищет признаки древней жизни на Марсе и в его планах собрать образцы поверхности Красной планеты, чтобы через 10 лет они отправились на Землю для исследования. Миссию по доставке образцов с Марса на нашу планету под названием Mars Sample Return готовят как NASA, так и Европейское космическое агентство.

На данный момент марсоход собрал 5 образцов марсианского грунта, хотя и использовал 7 трубок. Первую марсоход использовал для контроля загрязнения образцов, а второй забор марсианского грунта не был удачным. Все остальные попытки забора образцов увенчались успехом. Всего у Perseverance 43 пробирки для образцов, некоторые из них он также будет использовать для контроля загрязнения, но большую часть из оставшихся 36 пробирок он заполнит пробами марсианской породы.

"Марсоход соберет образцы горной породы и атмосферы Марса", — говорит Рэйчел Кроняк из Лаборатории реактивного движения NASA.

[ + – ] Места, где марсход собрал свои 5 образцов марсианской поверхности Фото: NASA

Марсоход собирает образцы в кратере Езеро на Марсе. Инженеры миссии строят его маршрут таким образом, чтобы он собирал образцы з самых древних слоев поверхности Марса. Также эти участки являются и самыми выносливыми, которые пережили миллионы лет геологической эволюции и могут хранить очень много ценной информации об истории Марса. Также эти образцы, учитывая их устойчивость к эрозии, точно переживут перелет с Марса на Землю, говорят в NASA.

В ближайшее время марсоход соберет еще один образец марсианского грунта и потом переедет в другое место.

Фокус уже писал о том, как будет осуществляется доставка образцов с Марса на Землю в рамках программы Mars Sample Return.

Напоминаем, что Perseverance подтвердил наличие органических молекул в кратере Езеро на Марсе.