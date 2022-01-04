Марсохід Perseverance зібрав уже 5 зразків марсіанської породи (фото)

П'ята титанова трубка для зразків марсіанського ґрунту заповнена. Такий результат 2021 року для марсохода Perseverance. Свого часу чекають ще 36 трубок для зразків.

Марсохід Perseverance завершив 2021 на Марсі, заповнивши п'яту пробірку для зразків пробами марсіанської породи, які на початку 2030-х років у межах програми Mars Sample Return будуть доставлені на Землю. Загалом у марсохода 43 трубки для зразків, але 2 перші порожні, 5 заповнені марсіанським ґрунтом, і залишилося ще 36 пробірок для заповнення пробами марсіанської породи, повідомляє Forbes.

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Марсохід Perseverance шукає ознаки стародавнього життя на Марсі, і в його планах зібрати зразки поверхні Червоної планети, щоб через 10 років вони вирушили на Землю для дослідження. Місію з доставки зразків із Марса на нашу планету під назвою Mars Sample Return готують як NASA, так і Європейське космічне агентство.

Наразі марсохід зібрав 5 зразків марсіанського ґрунту, хоч і використав 7 трубок. Першу марсохід використав для контролю забруднення зразків, а другий забір марсіанського ґрунту був невдалим. Решта спроб забору зразків увінчалися успіхом. Усього в Perseverance 43 пробірки для зразків, деякі з них він також використовуватиме для контролю забруднення, але більшу частину з 36 пробірок, що залишилися, він заповнить пробами марсіанської породи.

"Марсохід збере зразки гірської породи й атмосфери Марса", — каже Рейчел Кроняк із Лабораторії реактивного руху NASA.

[ + – ] Місця, де марсход зібрав свої 5 зразків марсіанської поверхні Фото: ISS

Марсохід збирає зразки в кратері Єзеро на Марсі. Інженери місії будують його маршрут таким чином, щоб він збирав зразки з найдавніших шарів поверхні Марса. Також ці ділянки є найвитривалішими, які пережили мільйони років геологічної еволюції та можуть зберігати дуже багато цінної інформації про історію Марса. Також ці зразки, враховуючи їхню стійкість до ерозії, точно переживуть переліт із Марса на Землю, кажуть у NASA.

Найближчим часом марсохід збере ще один зразок марсіанського ґрунту й потім переїде до іншого місця.

Фокус уже писав про те, як здійснюватиметься доставка зразків із Марса на Землю в межах програми Mars Sample Return.

Нагадуємо, що Perseverance підтвердив наявність органічних молекул у кратері Єзеро на Марсі.