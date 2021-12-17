Perseverance підтвердив наявність органічних молекул у кратері Єзеро на Марсі

Завдяки новим даним учені з'ясували, що кратер Єзеро утворився з розплавленої вулканічної магми, а органічні молекули марсохід виявив у породах на дні кратера.

Це відкриття ще говорить про те, що в Марсі існує життя. Органічні сполуки — це сполуки, які містять вуглець-водневі зв'язки, і вони можуть бути створені внаслідок небіологічних процесів. Але нові дані показують, що в гірських породах Марса можуть добре зберігатися такі сполуки, і потенційно там може збережеться та біологічний органічний матеріал, повідомляє ScienceAlert.

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Відкриття наявності органічних сполук марсохід Perseverance зробив за допомогою свого приладу SHERLOC, призначеного для пошуку органічних речовин.

"За допомогою приладу SHERLOC марсохід складає карту розподілу органічних речовин у гірських породах на поверхні Марса. Ми можемо дізнатися більше про середовище, у якому утворилися ці органічні речовини", — каже Лютер Бігл із NASA.

За допомогою іншого приладу під назвою PIXL, який точно визначає елементний склад матеріалів у гірських породах Марса, вчені отримали інформацію про походження породи на дні кратера Єзеро. Нові дані чітко вказують на наявність кристалів мінералу олівін, які включені до кристалів мінералу піроксен. Про знайдений мінерал та інші зразки, які зібрав марсохід уже писав Фокус. На Землі подібна форма мінералів має вулканічне походження, і вчені припустили, що дно кратера Єзеро утворилося з гарячої магми.

[ + – ] Масохід Perseverance надіслав фотографію з місця збору двох останніх поки що зразків марсіанської породи. Фото: ISS

Марсохід Perseverance продовжує збирання зразків породи з поверхні Марса. Йому потрібно заповнити 43 спеціальні титанові трубки зразками, які NASA найближчим десятиліттям планує доставити на Землю.

Також Марсохід надіслав на Землю серію фотографій кратера Єзеро, з яких у NASA створили невелике відео. Гори на задньому плані – це край кратера Єзеро. Останні кілька місяців марсохід досліджував піщану та кам'янисту місцевість на передньому плані.

Нагадуємо, що програма з відправки зразків гірських порід із Марса на Землю називається Mars Sample Return. Фокус уже писав про те, що в межах цієї місії буде задіяно кілька космічних апаратів. У NASA вже розпочали розробку та перші випробування необхідного обладнання.