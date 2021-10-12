NASA і ESA готують місію з повернення проб ґрунту з Марса: як це буде (відео)

За словами фахівців, зразки потрібно обов'язково відправити на Землю, адже у марсохода Perseverance недостатньо обладнання для їх вивчення.

Марсохід Perseverance у вересні взяв пробу марсіанської гірської породи, і це стало першим в історії випадком, коли земний апарат зробив це на поверхні іншої планети. Але це тільки початок. Perseverance ще буде збирати проби марсіанської гірської породи протягом декількох років. Але NASA спільно з European Space Agency (ESA) уже почало розробку програми з повернення цих зразків на Землю, повідомляє phys.org

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Програма з повернення зразків гірської породи з Марса має назву Mars Sample Return і перебуває в стадії розробки необхідних технологічних аспектів. У межах програми планується задіяти кілька космічних апаратів.

Чому потрібно повернути зразки на Землю?

За словами фахівців із NASA, краще вивчити проби гірських порід Марса вийде на Землі. Адже вчені зможуть використовувати найсучасніші технології та обладнання, яке досить важко відправити на Червону планету, щоб цим займався сам марсохід. Також дослідники зможуть швидше провести аналіз у лабораторії в пошуках відповіді на питання: чи було життя на Марсі?

Програма Mars Sample Return

У межах програми Mars Sample Return учені планують автономний запуск ракети з цінним позаземним вантажем із поверхні Марса. Інженерам необхідно буде забезпечити збіг траєкторії польоту ракети з траєкторією космічного апарату на орбіті Марса, щоб капсулу зі зразком можна було перемістити в орбітальний апарат. Потім він поверне капсулу зі зразком на Землю, де "позаземний вантаж" відправлять у спеціальне приміщення, яке також перебуває в стадії розробки.

[ + – ] Такий вигляд матиме процес повернення зразків із Марса на Землю.

Небезпечний Марс

Учені також працюють над тим, щоб на Землю не доставили жодних небезпечних речовин. Для цього всі зразки будуть надійно закриті в титанових трубках весь час їхньої подорожі. Мільярди років тому на Марсі, можливо, і процвітало життя, але за словами вчених, малоймовірно, що на Землю потраплять зразки живих марсіанських організмів. Замість цього вчені сподіваються знайти скам'янілі органічні речовини або інші ознаки давнього мікробного життя. Але незважаючи на низькі ризики потрапляння на нашу планету чогось "живого" з Марса, у NASA хочуть убезпечити Землю від можливого зараження та вживатимуть відповідних заходів безпеки.

[ + – ] На цій ілюстрації показані майбутні апарати, що працюють разом для відправки зразків із поверхні Марса. Фото: ISS

Як забиратимуть зразки з Марса?

У процесі повернення зразків із поверхні будуть задіяні кілька космічних апаратів, які будуть відправлені в кінці цього десятиліття. Ще один марсохід забере зразки у Perseverance, далі він передасть їх на посадковий модуль, а той за допомогою роботизованої руки упакує проби у верхню частину ракети. Ракета доставить капсулу зі зразками на орбіту Марса, де її чекатиме орбітальний апарат, який доставить вантаж на Землю.

Зараз у NASA працюють над технологією правильної герметизації та стерилізації капсули, щоб не нашкодити самим зразкам. Щоб безпечно повернути марсіанський зразок на Землю, NASA співпрацює не тільки з Європейським космічним агентством, але і з 19 урядовими відомствами й агентствами США.