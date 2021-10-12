NASA и ESA готовят миссию по возврату проб грунта с Марса: как это будет (видео)

По словам специалистов, образцы нужно обязательно отправить на Землю, ведь у марсохода Perseverance недостаточно оборудования для их изучения.

Марсоход Perseverance в сентябре взял пробу марсианской горной породы и это стало первым в истории случаем, когда земной аппарат сделал это на поверхности другой планеты. Но это только начало. Perseverance еще будет собирать пробы марсианской горной породы в течение нескольких лет. Но NASA совместно с European Space Agency (ESA) уже начало разработку программы по возвращению этих образцов на Землю, сообщает phys.org

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Программа по возврату образцов горной породы с Марса имеет название Mars Sample Return и находится в стадии разработки необходимых технологических аспектов. В рамках программы планируется задействовать несколько космических аппаратов.

Почему нужно вернуть образцы на Землю?

По словам специалистов из NASA, лучше изучить пробы горных пород Марса получится на Земле. Ведь ученые смогут использовать самые современные технологии и оборудование, которое достаточно трудно отправить на Красную планету, чтобы этим занимался сам марсоход. Также исследователи смогут быстрее провести анализ в лаборатории в поисках ответа на вопрос: была ли жизнь на Марсе?

Программа Mars Sample Return

В рамках программы Mars Sample Return, ученые планируют автономный запуск ракеты с ценным внеземным грузом с поверхности Марса. Инженерам необходимо будет обеспечить совпадение траектории полета ракеты с траекторией космического аппарата на орбите Марса, чтобы капсулу с образцом можно было переместить в орбитальный аппарат. Затем он вернет капсулу с образцом на Землю, где "внеземной груз" отправят в специальное помещение, которое также находится в стадии разработки.

[ + – ] Так будет выглядет процесс возврата образцов с марса на Землю.

Опасный Марс

Ученые также работают над тем, чтобы на Землю не доставили никаких опасных веществ. Для этого все образцы будут надежно запечатаны в титановых трубках все время их путешествия. Миллиарды лет назад на Марсе, возможно, и процветала жизнь, но по словам ученых, маловероятно, что на Землю попадут образцы живых марсианских организмов. Вместо этого ученые надеются найти окаменелые органические вещества или другие признаки древней микробной жизни. Но несмотря на низкие риски попадания на нашу планету чего-то "живого" с Марса, в NASA хотят обезопасить Землю от возможного заражения и будут принимать соответствующие меры безопасности.

[ + – ] На этой иллюстрации показаны будущие аппараты, работающие вместе для отправки образцов с поверхности Марса. Фото: NASA

Как будут забирать образцы с Марса?

В процессе возврата образцов с поверхности будут задействованы несколько космических аппаратов, которые будут отправлены в конце этого десятилетия. Еще один марсоход заберет образцы у Perseverance, далее он передаст их на посадочный модуль, а тот с помощью роботизированной руки упакует пробы в верхнюю часть ракеты. Ракета доставит капсулу с образцами на орбиту Марса, где ее будет ждать орбитальный аппарат, который доставит груз на Землю.

Сейчас в NASA работают над технологией правильной герметизации и стерилизации капсулы, чтобы не навредить самим образцам. Чтобы безопасно вернуть марсианский образец на Землю, NASA сотрудничает не только с Европейским космическим агенством но и с 19 правительственными ведомствами и агентствами США.