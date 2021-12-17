Perseverance подтвердил наличие органических молекул в кратере Езеро на Марсе

Благодаря новым данным ученые выяснили, что кратер Езеро образовался из расплавленной вулканической магмы, а органические молекулы марсоход обнаружил в породах на дне кратера.

Это открытие еще не говорит о том, что на Марсе существует жизнь. Органические соединения — это соединения, которые содержат углерод-водородные связи, и они могут быть созданы в результате небиологических процессов. Но новые данные показывают, что в горных породах Марса могут хорошо сохранятся такие соединения, и что потенциально там может сохранится и биологический органический материл, сообщает ScienceAlert.

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Открытие наличия органических соединений марсоход Perseverance сделал с помощью своего прибора SHERLOC, который предназначен для поиска органических веществ.

"С помощью прибора SHERLOC марсоход составляет карту распределения органический веществ в горных породах на поверхности Марса. Мы можем узнать больше о среде, в которой образовались эти органические вещества", -говорит Лютер Бигл из NASA.

С помощью другого прибора под названием PIXL, который точно определяет элементный состав материалов в горных породах Марса, ученые получили информацию о происхождении породы на дне кратера Езеро. Новые данные четко указывают на наличие кристаллов минерала оливин, которые включены в кристаллы минерала пироксен. О найденном минерале и других образцах, которые собрал марсоход уже писал Фокус. На Земле подобная форма минералов имеет вулканическое происхождение, и ученые предположили, что дно кратера Езеро образовалось из горячей магмы.

[ + – ] Масоход Perseverance прислал фотографию с места сбора двух последний пока образцов марсианской породы Фото: NASA

Марсоход Perseverance продолжает сбор образцов породы с поверхности Марса. Ему нужно заполнить 43 специальных титановых трубки образцами, которые NASA в ближайшее десятилетие планирует доставить на Землю.

Также Марсоход прислал на Землю серию фотографий кратера Езеро из которых в NASA создали небольшое видео. Горы на заднем плане – это край кратера Езеро. Последние несколько месяцев марсоход исследовал песчаную и каменистую местность на переднем плане.

Напоминаем, что программа по отправке образцов горных пород с Марса на Землю называется Mars Sample Return. Фокус уже писал о том, что в рамках этой миссии будет задействовано несколько космических аппаратов. В NASA уже начали разработку и первые испытания необходимого оборудования.