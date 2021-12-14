NASA проводит испытание аппаратов, которые заберут образцы горной породы с Марса (видео)

Программа Mars Sample Return нацелена на разработку необходимого оборудования, с помощью которого на Землю доставят образцы, собранные марсоходом Perseverance.

Разработкой необходимых аппаратов, среди которых марсоход, посадочный модуль, ракета для запуска на орбиту и орбитальный космический корабль, занимаются как в NASA, так и в Европейском космическом агентстве. В NASA уже начали первые испытания необходимого оборудования, сообщает сайт NASA.

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На данный момент марсоход Perseverance заполнил 4 из 43 своих специальных трубок для сбора образцов горной породы Марса. Но чтобы привезти эти образцы на Землю нужен целый комплекс аппаратов, разработка которых уже началась и закончится к концу десятилетия.

[ + – ] Тестирование посадочного модуля

На данный момент идет разработка специального марсохода, который передаст образцы на посадочный модуль, а тот в свою очередь с помощью роботизированной руки упакует их в маленькую ракету.

Эта ракета отправится с посадочного модуля на орбиту Марса, где ее будет ждать другой космический корабль. С помощью специального оборудования орбитальный аппарат заберет капсулы с образцами и упакует их внутри, для того, чтобы доставить их на Землю.

[ + – ] В NASA проводят испытания необходимого оборудования для доставки образцов марсианского грунта на Землю

Посадочный модуль Sample Retrieval Lander будет самым большим и тяжелым аппаратом такого типа, который когда-либо побывал на Марсе. А ракета Mars Ascent Vehicle, которая взлетит с его помощью на орбиту, станет первой ракетой, когда-либо запущенной с другой планеты.

Сейчас в NASA проводят испытания прототипа посадочного модуля Sample Retrieval Lander, который должен быть прочным и надежным, чтобы выполнить свою миссию на Марсе. По словам инженера-испытателя Павлины Карафиллис, прототип в 3 раза меньше реального посадочного модуля. Позже инженеры создадут прототип реальных размеров.

[ + – ] На этой иллюстрации показаны будущие аппараты, работающие вместе для отправки образцов с поверхности Марса Фото: NASA

Также инженеры NASA тестируют запуск двухступенчатой ракеты, которая будет высотой почти 3 метра, с посадочного модуля. Учитывая более низкую силу тяжести на Марсе, ученые разработали специальное оборудование, которое перед запуском двигателей ракеты, подбросит ее ввысь на несколько метров.

[ + – ] Так будет выглядет процесс возврата образцов горной породы с Марса на Землю

Фокус уже писал о подробностях программы Mars Sample Return.

Также напоминаем, что марсоход Perseverance продолжает собирать образцы горной породы Марса и недавно сделал уникальное открытие.