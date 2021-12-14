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NASA проводит испытание аппаратов, которые заберут образцы горной породы с Марса (видео)

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Посадочный модуль, Марс, NASA
Фото: NASA

Программа Mars Sample Return нацелена на разработку необходимого оборудования, с помощью которого на Землю доставят образцы, собранные марсоходом Perseverance.

Разработкой необходимых аппаратов, среди которых марсоход, посадочный модуль, ракета для запуска на орбиту и орбитальный космический корабль, занимаются как в NASA, так и в Европейском космическом агентстве. В NASA уже начали первые испытания необходимого оборудования, сообщает сайт NASA.

На данный момент марсоход Perseverance заполнил 4 из 43 своих специальных трубок для сбора образцов горной породы Марса. Но чтобы привезти эти образцы на Землю нужен целый комплекс аппаратов, разработка которых уже началась и закончится к концу десятилетия.

Тестирование посадочного модуля

На данный момент идет разработка специального марсохода, который передаст образцы на посадочный модуль, а тот в свою очередь с помощью роботизированной руки упакует их в маленькую ракету.

Эта ракета отправится с посадочного модуля на орбиту Марса, где ее будет ждать другой космический корабль. С помощью специального оборудования орбитальный аппарат заберет капсулы с образцами и упакует их внутри, для того, чтобы доставить их на Землю.

В NASA проводят испытания необходимого оборудования для доставки образцов марсианского грунта на Землю

Посадочный модуль Sample Retrieval Lander будет самым большим и тяжелым аппаратом такого типа, который когда-либо побывал на Марсе. А ракета Mars Ascent Vehicle, которая взлетит с его помощью на орбиту, станет первой ракетой, когда-либо запущенной с другой планеты.

Сейчас в NASA проводят испытания прототипа посадочного модуля Sample Retrieval Lander, который должен быть прочным и надежным, чтобы выполнить свою миссию на Марсе. По словам инженера-испытателя Павлины Карафиллис, прототип в 3 раза меньше реального посадочного модуля. Позже инженеры создадут прототип реальных размеров.

Аппараты, Марс, NASA
На этой иллюстрации показаны будущие аппараты, работающие вместе для отправки образцов с поверхности Марса
Фото: NASA

Также инженеры NASA тестируют запуск двухступенчатой ракеты, которая будет высотой почти 3 метра, с посадочного модуля. Учитывая более низкую силу тяжести на Марсе, ученые разработали специальное оборудование, которое перед запуском двигателей ракеты, подбросит ее ввысь на несколько метров.

Так будет выглядет процесс возврата образцов горной породы с Марса на Землю

Фокус уже писал о подробностях программы Mars Sample Return.

Также напоминаем, что марсоход Perseverance продолжает собирать образцы горной породы Марса и недавно сделал уникальное открытие.