Perseverance продолжает собирать образцы: марсоход нашел на Марсе "земной" минерал

Марсоход запечатал уже 5 титановых трубок с образцами с поверхности Марса, но одна из них пуста.

Масоход Perseverance собрал уже 4 образца горной породы на Красной планете. Этот последний пока образец он взял из того же камня, что и предыдущий десять дней назад, сообщает Space.

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По словам представителей NASA, у марсохода есть задача собирать образцы горной породы несколько раз из одного места, если они представляют особый научный интерес. Так и произошло в этом случае.

После того, как была взята очередная проба с марсианской поверхности, аппарат надежно запечатал ее в титановой трубке и переместил в свое хранилище к другим образцам. Также марсоход прислал фотографии на Землю с места событий.

Земной минерал на Марсе

Новый образец марсианской породы был взят из того же камня, в котором марсоход сделал дыру для взятия предыдущей пробы еще 15 ноября. В этом камне обнаружен минерал оливин, силикат магния и железа, из которого состоит большая часть верхней мантии Земли. Ученые NASA высказывают несколько предположений о том, как он там оказался, но пока не дают точного определения.

[ + – ] Масоход Perseverance прислал фотографию с места сбора двух последний пока образцов марсианской породы Фото: NASA

5 трубок с образцами, но 1 пустая

У марсохода Perseverance в хранилище находится уже 5 трубок с пробами горных пород, но одна из них пуста. Во время сбора первого образца в августе этого года порода рассыпалась и не попала в эту самую трубку.

Perseverance проводит научные исследования Марса с февраля этого года, когда он приземлился на дне кратера Езеро, в котором миллиарды лет назад находилось большое озеро и дельта реки. Аппарат находится в поисках признаков жизни на Марсе и собирает образцы горной породы, которые доставят на Землю, возможно, уже через 10 лет.

[ + – ] Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity на поверхности Марса. Фото: NASA

У марсохода есть надежный помощник – вертолет Ingenuity, который стал первым летательным аппаратом на другой планете, который совершает свои полеты и делает снимки поверхности, чтобы помочь марсоходу находить удобные участки для движения и для проведения исследований. На сегодня вертолет весом всего в 1,8 кг совершил уже 16 полетов над поверхностью Красной планеты.

Фокус писал о том, как марсоходу удалось взять первую удачную пробу с марсианской поверхности, а также писал о том, что NASA и Европейское космическое агентство готовят миссию по возврату проб грунта с Марса и как это будет происходить.

Напоминаем, что Perseverance показал драматичный полет своего напарника Ingenuity над поверхностью Марса, а его "коллега", Curiosity сделал новое панорамное изображение Красной планеты.