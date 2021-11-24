Предвосхитил все ожидания. Вертолет Ingenuity совершил 16-й полет на Красной планете

Вертолет также сделал новые цветные снимки поверхности Марса, однако они будут опубликованы позже.

Как заявило космическое агентство NASA, вертолет Ingenuity совершил свой 16-й полет. Он пролетел 116 м на северо-восток за 109 секунд и запечатлел новые цветные снимки поверхности Марса, которые опубликуют немного позже пишет Mars Nasa gov.

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Ingenuity поднялся на высоту 10 м, пролетев над системой трещин Raised Ridges со скоростью 1,5 м/с, а затем приземлился в район South Séítah, преодолев расстояние в 116 м.

16-й полет за 7 месяцев значительно превысил первоначальные планы NASA отправить вертолет всего в 5 полетов за 30 дней. Однако первые полеты прошли настолько успешно, что ученые решили продлить миссию.

Впервые вертолет приземлился на Красной планете в феврале, а свой первый полет совершил в апреле, помогая NASA проложить маршрут марсохода Perseverance, исследующего кратер Езеро в поисках признаков древней жизни.

Несмотря на то, что вертолет не подает никаких признаков поломок или износа, его перемещение во время недавних полетов стало более трудным. Поэтому исследователи рассматривают возможность обновления программного обеспечения полета Ingenuity, чтобы создать новые навигационные возможности и лучше подготовить вертолет к будущим полетам.

Ingenuity — первый вертолет с собственным двигателем, созданный для многочисленных полетов на Марсе, был доставлен марсоходом Perseverance. Он помогает собирать образцы с поверхности в местах, куда ровер не может добраться.

Однако миссия вертолета носит экспериментальный характер и полностью не зависит от научной миссии марсохода, которая заключается в поиске признаков древней жизни и сборе образцов горных пород.

С помощью вертолета ученые смогут по-новому взглянуть на геологию далекой планеты и заглянуть даже туда, где местность слишком непроходимая для Perseverance.