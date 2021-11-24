Перевершив усі очікування. Вертоліт Ingenuity здійснив 16-й політ на Червоній планеті

Вертоліт також зробив нові кольорові знімки поверхні Марса, проте їх буде опубліковано пізніше.

Як заявило космічне агентство NASA, гелікоптер Ingenuity здійснив свій 16-й політ. Він пролетів 116 м на північний схід за 109 секунд і зафіксував нові кольорові знімки поверхні Марса, які опублікують трохи пізніше, пише Mars Nasa gov.

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Ingenuity піднявся на висоту 10 м, пролетівши над системою тріщин Raised Ridges зі швидкістю 1,5 м/с, а потім приземлився в район South Séítah, подолавши відстань 116 м.

16-й політ за 7 місяців значно перевищив початкові плани NASA відправити гелікоптер усього в 5 польотів за 30 днів. Однак перші польоти пройшли настільки вдало, що вчені вирішили продовжити місію.

Уперше вертоліт приземлився на Червоній планеті в лютому, а свій перший політ здійснив у квітні, допомагаючи NASA прокласти маршрут марсохода Perseverance, який досліджує кратер Єзеро в пошуках ознак стародавнього життя.

Незважаючи на те, що вертоліт не подає жодних ознак поломок або зношування, його переміщення під час недавніх польотів стало важчим. Тому дослідники розглядають можливість оновлення програмного забезпечення польоту Ingenuity, щоб створити нові навігаційні можливості та краще підготувати вертоліт до майбутніх польотів.

Ingenuity — перший вертоліт із власним двигуном, створений для численних польотів на Марсі, був доставлений марсоходом Perseverance. Він допомагає збирати зразки з поверхні в місцях, куди ровер не може дістатися.

Однак місія вертольота носить експериментальний характер і повністю не залежить від наукової місії марсохода, яка полягає в пошуку ознак стародавнього життя та збиранні зразків гірських порід.

За допомогою вертольота вчені зможуть по-новому подивитись на геологію далекої планети та заглянути навіть туди, де місцевість надто непрохідна для Perseverance.