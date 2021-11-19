Perseverance показал драматичный полет своего напарника Ingenuity над поверхностью Марса (видео)

Специалисты из NASA собрали из изображений, которые прислал марсоход Perseverance, видео одного из самых сложных полетов вертолета Ingenuity.

В субботу, 20 ноября, вертолет Ingenuity должен совершить 16 полет над поверхностью Марса, но в NASA обнародовали видео, созданное из изображений 13 полета вертолета, которое он совершил 4 сентября. Изображения сделал марсоход Perseverance с помощью своей камеры Mastcam-Z, сообщает SciTechDaily.

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В NASA считают, что 13 полет Ingenuity, который длился 160 секунд был одним из самых сложных. Во время этого полета вертолет делал снимки геологического объекта Сеита с высоты 8 метров, чтобы предоставить больше полезной информации для ученых, которые занимаются работой марсохода Perseverance.

С расстояния в 300 метров марсоход смог запечатлеть взлет и посадку своего напарника по исследованию Марса. На одном видео вертолет виден лучше, а на другом можно увидеть удивительные пейзажи Марса и Ingenuity в виде маленькой точки.

"Это видео не только показывает, как работает Ingenuity, но можно также увидеть размер территории, которую исследует вертолет", — говорит Джастин Маки из Лаборатории реактивного движения NASA.

Во время взлета Ingenuity поднял небольшой шлейф пыли, потом набрал необходимую высоту в 8 метров настроил свою камеру для исследования местности. Затем он вернулся и приземлился недалеко от места взлета, примерно в 12 метрах. Инженеры специально запрограммировали такую посадку, что бы он не приземлился на неровную поверхность, которую и создал сам во время 12-го полета.

Во время 13 полета Ingenuity сделал с помощью своей камеры 10 изображений поверхности. После этого полета вертолет, как и марсоход Perseverance, на месяц перешли в "безопасный режим", из-за невозможности поддерживать связь между Землей и Марсом.

После этого Ingenuity выполнил короткие экспериментальные летные испытания перед 15 полетом.

Напоминаем, когда на Марсе завершился блэкаут, марсоход Perseverance вернулся к работе и сделал первые фото.

Фокус писал о том, что Perseverance распилил камень на Марсе и нашел там идеально ровный треугольник.