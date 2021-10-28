На Марсе завершился блэкаут. Марсоход Perseverance вернулся к работе и сделал первые фото

Шестиколесный робот также возобновил исследование кратера Езеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Марсоход Perseverance и другие марсианские космические аппараты, работающие на Марсе, недавно были вынуждены приостановить свою работу на две недели из-за солнечного соединения Марса. Это событие происходит каждые два года, когда между Марсом и Землей находится Солнце, что затрудняет прохождение радиосигналов, пишет Space.com.

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Однако Perseverance уже вернулся к работе и приготовил новые фотографии, которые он сделал, после восстановления. Шестиколесный робот также возобновил исследование кратера Езеро, в котором миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

"Я вернулся к работе, припарковавшись между этими двумя прекрасными глыбами. Я провел некоторые исследования погоды, химические эксперименты, сделал новые снимки и получил обновление программного обеспечения", — говорится в официальном аккаунте Perseverance в Twitter.

Этот пост также включал две великолепные недавние фотографии местности, где стоял Perseverance.

Perseverance приземлился на Красную планету 18 февраля, его основная задача состоит в поиске признаков древней жизни на Марсе и сборе десятков образцов для последующей отправки на Землю.

[ + – ] Марсоход Perseverance

Марсоход уже собрал две пробирки с марсианским грунтом и первая межпланетная попытка человечества по возвращению образцов началась полным ходом.

Perseverance приземлился на Марс вместе с крошечным вертолетом Ingenuity, который был создан для того, чтобы показать, что воздушная разведка на Красной планете вполне осуществима. Вертолет также вернулся к работе, завершив в воскресенье (24 октября) свой 14-й марсианский полет.

После первых пяти технологических демонстрационных полетов Ingenuity перешел к расширенной миссии, призванной продемонстрировать разведывательный потенциал марсианских вертолетов.