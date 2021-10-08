Оазис на Марсе. Perseverance нашел древнее марсианское озеро и дельту реки (фото)

Эксперты выяснили, что озеро в кратере Езеро было довольно динамичным, уровень воды поднимался и опускался между периодами наводнений и затишья.

Марсоход Perseverance приземлился на дне кратера Езеро в феврале. Этот кратер был выбран из-за того, что предыдущие наблюдения за Красной планетой показали, что когда-то в нем располагалось древнее озеро, пишет New Atlas.

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Теперь же ученые NASA нашли прямые доказательства водного прошлого этого места, поскольку на фотографиях, сделанных марсоходом, видны следы внезапных наводнений.

Несмотря на то, что современный Марс чрезвычайно сухое место, так было не всегда. У исследователей появляются все больше сведений того, что миллиарды лет назад Красная планета была гораздо влажнее, на ней были океаны, реки, озера и, возможно, жизнь.

Орбитальные снимки показали ученым, что кратер шириной 49 км мог когда-то быть озером. А веерообразное отложение осадочных пород в северо-западном крае кратера, которые накапливались слоями в течение многих лет, ученые обозначили как дельту реки.

[ + – ] Снимок кратера Езеро, показывающий местонахождение марсохода Perseverance и несколько интересных геологических особенностей.

В новом исследовании марсоход подтвердил эти догадки. После приземления Perseverance начал делать снимки окрестностей, включая серию крутых уступов в 2,2 км к северо-западу и небольшой холм Kodiak к юго-западу.

С помощью приборов Mastcam-Z и Remote Micro-Imager (RMI) марсоход смог получить изображения слоев горных пород и осадочных отложений.

Как оказалось, слои отложений в восточной части Kodiak, а также нижние участки северо-западных уступов соответствуют тому, что можно было бы ожидать от дельты реки на Земле.

"Это ключевое наблюдение, которое позволяет нам раз и навсегда подтвердить наличие озера и дельты реки в Езеро", — рассказал Николас Мангольд, ведущий автор исследования.

[ + – ] Снимок уступа на краю кратера Езеро, сделанный марсоходом Perseverance.

Дополнительные подсказки были обнаружены на верхних участках уступов. Там были разбросаны гораздо более крупные камни и валуны, некоторые из них достигали 1,5 м в ширину. Это позволяет предположить, что паводковые воды переместили их из кратера. По оценкам команды, поток воды должен был двигаться со скоростью от 6 до 30 км/ч.

В целом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что озеро, заполнявшее кратер Езеро, было довольно динамичным, уровень воды поднимался и опускался между периодами наводнений и затишья.

Как утверждают эксперты, новое исследование послужит основой для будущих миссий, включая места, куда Perseverance отправится для взятия образцов. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы вернуть образцы на Землю, где более мощные приборы смогут искать признаки древней жизни.