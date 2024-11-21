Марсоход Curiosity нашел на Марсе необычное поле: ученые в NASA пока не могут его объяснить (видео)

Исследователи не могут объяснить, откуда на Марсе взялось целое поле камней с серой, которой там не должно быть.

Марсоход NASA Curiosity взбирается на гору Шарм с 2014 году, она была открыта в 1970-х годах. В этой марсианской горе прорезан канал Гедиз Валлис (Gediz Vallis), который заполнен валунами, и некоторые ученые считают, что здесь в древности располагалось русло реки, пишет Space.com.

Curiosity въехал в Гедиз Валлис в начале 2024 года, и вчера NASA опубликовали 360-градусный панорамный вид на канал.

То, как появился этот канал на Марсе все еще остается предметом споров. Возможно, несколько эонов назад тут текла вода, или же сильные ветры сформировали канал. Также оползни с горы Шарп могли прорезать Гедиз Валлис, что объяснило бы валуны на его дне.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди этих обломков марсоход нашел интересные серные камни, которые помечены на панорамном видео. Марсоход смог перевернуть один из этих белесых камней и расколоть его. Внутри измельченного камня были найдены желтые кристаллы серы.

Известно, что на Земле сера поступает из горячих источников и вулканов, но ни один из этих объектов не был найден на Марсе. Команда NASA пока не знает, как объяснить свою находку.

"Мы изучили серное поле со всех сторону, искали что-нибудь смешанное с серой, что могло бы дать нам подсказки о том, как эти камни образовались. Мы собрали огромное количество данных, и теперь нам предстоит решить эту головоломку", — говорит ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада.

После десятилетия тяжелой работы Curiosity все еще остается на ходу. Следующая цель марсохода находится дальше вдоль горы Шарп, в регионе располагается сеть паутинных узоров на поверхности.

Такие регионы ученые называют "коробками", где сотовая структура может образовываться в некоторых трещиноватых или сочлененных осадочных породах. Эта "коробка" простирается на площадь от 10 до 20 км и могла сформироваться в результате того, что минералы, переносимые водой, попадали в трещины на поверхности горы.

"Ранние земные микробы выживали в похожей среде. Именно это делает регион таким захватывающим для исследований", — говорит ученый из команды Curiosity Кирстен Сибах.

Ученые собираются собрать данные об этом регионе, чтобы выяснить, как сформировались такие особенности Гедиз Валлис. Сейчас научная группа собирает хронологию событий на основе того, что Curiosity наблюдал во время своих путешествий.

Напомним, марсоход NASA значительно пострадал после 12 лет пребывания на Марсе. На новых фотографиях, сделанных бортовыми камерами марсохода Curiosity, видно, что колеса роботизированного аппарата сильно повреждены.