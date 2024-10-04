Огромная дыра: марсоход NASA значительно пострадал после 12 лет пребывания на Марсе (фото)

На новых фотографиях, сделанных бортовыми камерами марсохода Curiosity, видно, что колеса роботизированного аппарата сильно повреждены.

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Марсоход Curiosity, который уже 12 лет исследует Красную планету, перемещаясь в кратере Гейл, значительно пострадал за годы длительного пребывания на Марсе. Жесткий ландшафт Красной планеты нанес урон колесам роботизированного аппарат в виде больших отверстий. Это видно на новых фотографиях, сделанных бортовыми камерами марсохода Curiosity, которые он прислал на Землю, пишет Live Science.

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Марсоход Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года и изначально ученые из NASA рассчитывали, что роботизированный аппарат будет исследовать кратер Гейл в течение двух лет. Но марсоход оказался более выносливым, несмотря на суровые условия Красной планеты и уже работает там 4323 марсианских дня. За 12 земных лет колесный аппарат смог преодолеть 32 км по пересеченной местности дна марсианского кратера.

Все это время Curiosity изучает разреженную атмосферу Марса, химический состав поверхности планеты, а также ищет признаки возможной инопланетной жизни. Марсоход уже ранее обнаружил много необычных камней на Марсе, в частности, как уже писал Фокус, он нашел камень в виде книги.

На новых фотографиях видно, что длительное путешествие колесного аппарата по поверхности Красной планеты нанесло значительный урон среднему правому колесу Curiosity.

Длительное путешествие колесного аппарата по поверхности Красной планеты нанесло значительный урон среднему правому колесу Curiosity Фото: NASA

Но фотографиях видно несколько отверстий и разрывов на поверхности колеса, включая одну огромную дыру, через которую виден внутренний механизм колеса. Пока что ученые не знают, как именно появились эти повреждения и имеют ли аналогичные отверстия и разрывы другие колеса Curiosity. Хотя эти повреждения кажутся очень серьезными, ученые из NASA заявили, что марсоход несмотря ни на что продолжает свою научную деятельность и двигается дальше.

Но фотографиях видно несколько отверстий и разрывов на поверхности колеса, включая одну огромную дыру, через которую виден внутренний механизм колеса Фото: NASA

Пока что ученые считают, что ничего не указывает на то, что роботизированный аппарат прекратит свою работу в ближайшее время. Если же это произойдет, то это будет вторая значительная потеря для NASA на Марсе в этом году. В апреле свое последнее сообщение на Землю прислал марсианский вертолет Ingenuity, как уже писал Фокус, который более трех лет работал на Марсе.

Уже не в первый раз колеса марсоходов NASA становятся одними из героев сообщений космического агентства. Два года назад в колесо другого марсохода, Perseverance, попал камень, с которым роботизированный аппарат ездил по кратеру Езеро в течение года. Учитывая размер самого большого отверстия в колесе марсохода Curiosity, существует вероятность, что марсинский камень мог также попасть внутрь колеса и повредить его. Но пока этому нет подтверждения.

Как уже писал Фокус, таким Большое красное пятно на Юпитере, которое является крупнейшим штормом в Солнечной системе, еще не видели. Астрономы использовали два космических телескопа и обнаружили новые особенности в гигантском атмосферном вихре, который больше Земли.

Также Фокус писал о том, что ученым из NASA пришлось отключить один из важнейших научных инструментов аппарата "Вояджер-2", который находится на расстоянии более 20 млрд км от Земли. Это было сделано для того, чтобы зонд, который находится за пределами Солнечной системы, смог работать еще несколько лет.