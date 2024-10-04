Крупнейший шторм в Солнечной системе: таким Большое красное пятно на Юпитере еще не видели (фото)

Астрономы использовали два космических телескопа и обнаружили новые особенности в гигантском атмосферном вихре, который больше Земли.

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Большое красное пятно представляет собой гигантский атмосферный вихрь или антициклонический шторм на Юпитере, который больше Земли по размерам. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Этот шторм постоянно перемещается в атмосфере газового гиганта уже несколько столетий, с тех пор как был обнаружен. Изучением этого шторма сейчас занимается космический аппарат "Юнона". Но ученые провели наблюдение за Большим красным пятном с помощью космических телескопов Уэбб и Хаббл и обнаружили новые, чрезвычайно важные научные данные. Исследование опубликовано в журнале JGR Planets, пишет IFLScience.

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Космический телескоп Уэбб наблюдает за космосом в инфракрасном диапазоне света, а потому его можно использовать наблюдения как за температурой, так и за определенными химическими веществами в облаках Юпитера. Благодаря этим наблюдениям, а также данным телескопа Хаббл, астрономы смогли заглянуть в более глубокие облака внутри гигантского атмосферного вихря.

Ученые обнаружили, что в более глубоких слоях Большого красного пятна скорость ветра достигает 150 м/с, но в более высоких слоях она значительно снижается. Оказалось, что скорость ветра в верхней тропосфере составляет 50-70 м/с. Наблюдения показали трехмерную структуру вихря и его удивительную неоднородность.

Большое красное пятно в разных длинах волн света Фото: NASA

По словам ученых, оказалось, что в центре шторма холодно и ветры движутся более медленно, а значит и сама активность вихря ослабевает ближе к нижней части стратосферы Юпитера. Из-за низкой температуры газообразные аммиак и вода конденсируются в Большом красном пятне и создают густые облака. Ученые также обнаружили удивительные участки более теплого воздуха, расположенные высоко над основным вихрем в стратосфере, что демонстрирует, что этот тропосферный вихрь влияет на движение воздуха высоко над ним. По словам авторов исследования, они впервые обнаружили неоднородные облака внутри Большого красного пятна. В частности, речь идет о разной толщине облаков.

Большое красное пятно представляет собой гигантский атмосферный вихрь или антициклонический шторм на Юпитере, который больше Земли по размерам Фото: NASA/ESA

Наблюдая за вихрем в разных диапазонах света ученые обнаружили много различных химических веществ. Например, были обнаружены аммиак, фосфин и вода в тропосфере, которые формируют облака. А в стратосфере были обнаружены метан и различные углеводороды, которые отвечают за формирование облаков в данной части атмосферы Юпитера.

По словам ученых, аэрозоли и фосфиновый газ обогащаются внутри вихря, причем аэрозоли поднимаются до больших высот. Может быть, фосфин играет роль в создании загадочного красного цвета гигантского шторма. Или, может быть, воздух в вихре настолько спокоен и стабилен, что он просто находится там в течение длительного времени, защищенный от разрушения аэрозолями, говорят ученые.

Пока что заглянуть в самые глубокие слои вихря не удалось, ведь телескоп Уэбб может видеть только верхнюю часть атмосферы очень детально. Ученые надеются, что это сможет сделать аппарат "Юнона".

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили, что странный объект в Солнечной системе выбрасывает струи газа. Астрономы наблюдали за необычным объектом, который имеет характеристики астероида и кометы, и обнаружили странные выбросы углекислого и угарного газа в космос.

Также Фокус писал о том, что новые наблюдения за космосом снова подтвердили существование кризиса в космологии. Ученые вычислили новую скорость расширения Вселенной, и она снова не совпадает с предсказаниями стандартной космологической модели космоса.