Найбільший шторм у Сонячній системі: такою Велику червону пляму на Юпітері ще не бачили (фото)

Астрономи використовували два космічні телескопи і виявили нові особливості в гігантському атмосферному вихорі, який більший за Землю.

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Велика червона пляма являє собою гігантський атмосферний вихор або антициклонічний шторм на Юпітері, який більший за Землю за розмірами. Це найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі. Цей шторм постійно переміщується в атмосфері газового гіганта вже кілька століть, відтоді як був виявлений. Вивченням цього шторму зараз займається космічний апарат "Юнона". Але вчені провели спостереження за Великою червоною плямою за допомогою космічних телескопів Вебб і Габбл і виявили нові, надзвичайно важливі наукові дані. Дослідження опубліковано в журналі JGR Planets, пише IFLScience.

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Космічний телескоп Вебб спостерігає за космосом в інфрачервоному діапазоні світла, а тому його можна використовувати для спостереження як за температурою, так і за певними хімічними речовинами в хмарах Юпітера. Завдяки цим спостереженням, а також даним телескопа Габбл, астрономи змогли зазирнути в глибші хмари всередині гігантського атмосферного вихору.

Учені виявили, що в глибших шарах Великої червоної плями швидкість вітру сягає 150 м/с, але у вищих шарах вона значно знижується. Виявилося, що швидкість вітру у верхній тропосфері становить 50-70 м/с. Спостереження показали тривимірну структуру вихору і його дивовижну неоднорідність.

Велика червона пляма в різних довжинах хвиль світла Фото: NASA

За словами вчених, виявилося, що в центрі шторму холодно і вітри рухаються повільніше, а значить і сама активність вихору слабшає ближче до нижньої частини стратосфери Юпітера. Через низьку температуру газоподібні аміак і вода конденсуються у Великій червоній плямі і створюють густі хмари. Вчені також виявили дивовижні ділянки більш теплого повітря, розташовані високо над основним вихором у стратосфері, що демонструє, що цей тропосферний вихор впливає на рух повітря високо над ним. За словами авторів дослідження, вони вперше виявили неоднорідні хмари всередині Великої червоної плями. Зокрема, йдеться про різну товщину хмар.

Велика червона пляма являє собою гігантський атмосферний вихор або антициклонічний шторм на Юпітері, який більший за Землю за розмірами Фото: вселенная

Спостерігаючи за вихором у різних діапазонах світла, вчені виявили багато різних хімічних речовин. Наприклад, було виявлено аміак, фосфін і воду в тропосфері, які формують хмари. А в стратосфері було виявлено метан і різні вуглеводні, які відповідають за формування хмар у цій частині атмосфери Юпітера.

За словами вчених, аерозолі та фосфіновий газ збагачуються всередині вихору, причому аерозолі піднімаються до великих висот. Можливо, фосфін відіграє роль у створенні загадкового червоного кольору гігантського шторму. Або, можливо, повітря у вихорі настільки спокійне і стабільне, що воно просто перебуває там протягом тривалого часу, захищене від руйнування аерозолями, кажуть учені.

Поки що зазирнути в найглибші шари вихору не вдалося, адже телескоп Вебб може бачити тільки верхню частину атмосфери дуже детально. Вчені сподіваються, що це зможе зробити апарат "Юнона".

Як уже писав Фокус, астрономи виявили, що дивний об'єкт у Сонячній системі викидає струмені газу. Астрономи спостерігали за незвичайним об'єктом, який має характеристики астероїда і комети, і виявили дивні викиди вуглекислого і чадного газу в космос.

Також Фокус писав про те, що нові спостереження за космосом знову підтвердили існування кризи в космології. Вчені вирахували нову швидкість розширення Всесвіту, і вона знову не збігається з передбаченнями стандартної космологічної моделі космосу.