Ще такого не бачили: дивний об'єкт у Сонячній системі викидає струмені газу (відео)

Астрономи спостерігали за незвичним об'єктом, який має характеристики астероїда й комети, і виявили дивні викиди вуглекислого та чадного газу в космос.

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Учені використовували космічний телескоп Вебб для вивчення кентавра під назвою Centaur 29P, який розташований у зовнішній частині Сонячної системи. Цей крижаний об'єкт, як виявилося, періодично викидає в космос струмені чадного та вуглекислого газу. Наразі вчені не можуть зрозуміти, що відбувається. Дослідження опубліковано в Nature Astronomy, пише IFLScience.

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Кентаври являють собою об'єкти, які мають характеристики, як астероїдів, так і комет. Вони на вигляд як астероїди, але складаються з льоду, як комети. Кентаври обертаються навколо Сонця, між Юпітером і Нептуном. Вважається, що раніше кентаври були транснептуновими об'єктами, тобто перебували в поясі Койпера за орбітою Нептуна. Але через гравітаційну взаємодію із зовнішніми планетами Солоної системи вони перемістилися ближче до Сонця.

У поясі Койпера розташовано багато крижаних об'єктів, зокрема й комет, які дуже складно досліджувати через їхню велику віддаленість від нас. Але ці об'єкти містять у собі речовини, які залишилися від формування Сонячної системи. З огляду на те, що кентаври прибули з пояса Койпера, вони становлять великий інтерес для вчених, адже з їхньою допомогою можна дізнатися більше про історію Сонячної системи.

За допомогою космічного телескопа Вебб вчені вивчили кентавр Centaur 29P і виявили, що він випускає в космос два струмені вуглекислого газу, а також струмінь чадного газу. За словами авторів дослідження, вони ніколи не бачили нічого подібного на кентаврах.

За допомогою космічного телескопа Вебб вчені вивчили кентавр Centaur 29P і виявили, що він випускає в космос два струмені вуглекислого газу, а також струмінь чадного газу Фото: NASA

Раніше вчені вже бачили один струмінь чадного газу, що виходить із цього кентавра, але ніколи не спостерігали струмені вуглекислого газу. Комети також втрачають газ і воду, коли наближаються до Сонця, але кентаври перебувають надто далеко від нашої зірки, щоб піддаватися занадто високим температурам. Тому вчені поки що не знають, чому Centaur 29P періодично продукує викиди газу, та подальші спостереження можуть допомогти розкрити цей секрет.

Аналіз отриманих даних показав, що Centaur 29P може складатися з двох окремих об'єктів, які мають різний хімічний склад. Вчені припускають, що цей кентавр є продуктом злиття двох різних крижаних об'єктів, які пройшли різні шляхи формування. Отже, це кидає виклик нинішнім уявленням про те, як виникли первинні об'єкти Солоної системи в поясі Койпера.

Як уже писав Фокус, на Сонці стався найпотужніший спалах за 7 років. У результаті Земля вже постраждала, але попереду очікується геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили планету, яка більш ніж у 30 разів важча за Землю і більш ніж у 6 разів більша за розміром. Планета обертається навколо схожої на Сонце зірки.