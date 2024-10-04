На Сонці стався найпотужніший спалах за 7 років: Земля постраждала, але це ще не все (відео)

Колосальний викид енергії та випромінювання поки що є найсильнішим у поточному 25-му сонячному циклі.

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Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував найпотужніший вибух на Сонці, який стався в четвер, 3 жовтня. Як показують спостереження за нашою зіркою, цього дня стався найпотужніший спалах на Сонці з 2017 року. Колосальне виверження енергії та випромінювання визнали спалахом класу Х9.05. На Землі вже відбулося вимкнення радіозв'язку, але прогнозується ще поява геомагнітної бурі та сильних полярних сяйв, пише Space.

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Колосальний викид енергії та випромінювання поки що є найсильнішим у поточному 25-му сонячному циклі

Спалах на Сонці, який є найсильнішим за останні 7 років, виник у тій самій сонячній плямі, в якій у вівторок, 1 жовтня, з'явилося ще одне виверження класу Х. Як уже писав Фокус, це був спалах класу Х7.1, через який на деякий час зник радіозв'язок над Тихим океаном. Разом із минулим спалахом у космос вирвався величезний потік гарячої плазми, яка, згідно з прогнозами вчених, має досягти Землі або в п'ятницю, 4 жовтня, або в суботу, 5 жовтня. Результатом цього зіткнення із Землею стане геомагнітна буря середньої потужності і полярні сяйва, які можна буде побачити в нижчих широтах, а не тільки в районі полюсів.

1 жовтня на Сонці також стався дуже сильний спалах класу Х7.1

Тепер же в сонячній плямі AR3842 виник ще один спалах класу Х, якому було присвоєно значення, з огляду на його потужність, Х9.05. Науковці, які опікуються космічною погодою, заявили, що це наразі найсильніше виверження енергії й випромінювання на Сонці в поточному 25-му сонячному циклі й такої потужної події не спостерігали з 2017 року. 7 років тому, ще під час 24-го сонячного циклу (у Сонця 11-річний цикл активності з періодами її підвищення і спаду), на нашій зірці сталися два колосальні спалахи класу X11.8 і X13.3.

Наразі науковці вважають, що в Сонця розпочався період підвищеної активності або сонячний максимум, який триватиме протягом приблизно року. Тому поява найсильніших спалахів класу Х стане звичайним явищем.

Після появи на Сонці рекордного спалаху 3 жовтня, його випромінювання за лічені хвилини досягло Землі та іонізувало верхню частину атмосфери нашої планети. Це призвело до того, що було створено більш щільне середовище, яке заважає нормальному переміщенню високочастотних короткохвильових радіосигналів. У результаті на деякий час над Європою та Африкою зник радіозв'язок.

У сонячній плямі AR3842 виник ще один спалах класу Х, якому було присвоєно значення, враховуючи його потужність, Х9.05 Фото: NASA

Космічний апарат NASA також виявив, що разом зі спалахом Х9.05 відбулося виверження плазми або корональний викид маси. Через те, що плазма рухається набагато повільніше, ніж світло, цей потужний викид на Сонці досягне Землі вже в суботу, 5 жовтня, ввечері, або ж у неділю, 6 жовтня, як прогнозують учені. Зіткнення гарячої плазми, яка несе електрично заряджені частинки, з магнітним полем Землі призведе, як передбачається, до появи геомагнітної бурі середньої потужності. Тобто геомагнітні бурі на Землі будуть присутні протягом кількох днів. Такі явища можуть негативно позначитися на роботі супутників на навколоземній орбіті, а також на роботу енергетичних систем на Землі.

Ще така геомагнітна буря може спричинити виникнення особливо яскравих полярних сяйв у тих регіонах планети, де їх зазвичай не спостерігають.

Нагадуємо, що спалахи на Сонці поділяють на п'ять класів залежно від рівня їхньої потужності. Найслабшими вважаються спалахи класу А і В. Потім ідуть спалахи класу С, М і Х у міру зростання потужності. Виверження кожного класу, починаючи з В, у 10 разів сильніші, ніж представники попереднього класу. Усі класи мають значення від 1 до 10, що показує відносну силу спалаху. Тільки виверження класу Х не мають такого обмеження.

Як уже писав Фокус, з російського сегмента МКС уже 5 років виходить повітря і це найбільша загроза для станції. NASA підвищило ризик витоку повітря до найвищого рівня, але космічне агентство не може домовитися з "Роскосмосом" про те, коли цей витік стане некерованим.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили незвичайні явища під час дослідження магнітного поля Меркурія.