З російського сегмента МКС уже 5 років виходить повітря: це найбільша загроза для станції

NASA підвищило ризик витоку повітря до найвищого рівня, але космічне агентство не може домовитися з "Роскосмосом" про те, коли цей витік стане некерованим.

Related video

У новому звіті NASA йдеться, що найбільшим ризиком для безпеки Міжнародної космічної станції (МКС) є витік повітря з російського модуля "Звезда", який триває вже 5 років. Повітря все частіше виходить із тунелю, що з'єднує стикувальний порт із російським модулем. Цій проблемі було присвоєно найвищий рівень ризику. І водночас у NASA вважають, що загрози для безпеки екіпажу немає, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно зі звітом NASA, тільки цього року кількість повітря, що виходить із російського модуля "Звезда", значно збільшилася. Повідомляється, що NASA і "Роскосмос" вивчають цю проблему, але необхідно вжити заходів для того, щоб космічна станція змогла працювати ще протягом 6,5 років до того, як її буде зведено з орбіти і затоплено в Тихому океані. Водночас витік повітря на МКС, як нещодавно заявили представники NASA, не становить безпосередньої загрози для астронавтів.

Офіційні особи NASA заявили, що витік повітря залишається контрольованим і ремонтні роботи, проведені раніше цього року, дали змогу трохи знизити його рівень. Джим Фрі, заступник адміністратора NASA заявив, що космічне агентство працює спільно з "Роскосмосом", щоб зрозуміти джерела витоку і те, як вони впливають на роботу космічної станції.

Проте у звіті зазначено, що витік повітря в російському модулі "Звезда", запущеному у 2000 році, являє собою найбільший ризик для безпеки МКС. Ризик було підвищено до рівня 5 за п'ятибальною шкалою на підставі дослідження.

У новому звіті NASA йдеться про те, що найбільшим ризиком для безпеки Міжнародної космічної станції (МКС) є витік повітря з російського модуля "Звезда", який триває вже 5 років Фото: NASA

Витік повітря вперше виник 2019 року в тому місці, де модуль "Звезда" з'єднується з одним із восьми стикувальних портів МКС.

Представники NASA заявили, що "Роскосмос" завжди може закрити люк у модуль, якщо витік стане неприйнятним. Але поки що NASA і росіяни не домовилися про те, який рівень витоку повітря являє собою неприпустиму загрозу.

У цьому разі МКС втратить стикувальний порт, що може вплинути на доставку необхідних вантажів на станцію, а також потребуватиме додаткового палива для підтримання висоти і положення станції, ідеться у звіті. Річ у тім, що російські космічні кораблі, пристиковані до порту, регулярно запускають двигуни, щоб підняти МКС вище на її орбіті, оскільки атмосфера Землі повільно тягне станцію вниз.

Джерело витоку повітря залишається невідомим, але поки що інших витоків на МКС виявлено не було.

Як уже писав Фокус, раніше цього року NASA обрало компанію SpaceX, яка має створити космічний корабель, здатний спустити МКС в атмосферу Землі на початку 2031 року.

Також Фокус писав про те, що виявлено нову планету класу супер-Нептун, яка в 6 разів більша і в 30 разів важча за Землю. Планета знаходиться дуже близько до своєї зірки, яка схожа на Сонце, тому у неї дуже короткий орбітальний період: майже земний тиждень.