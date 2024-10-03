Из российского сегмента МКС уже 5 лет выходит воздух: это самая большая угроза для станции

NASA повысило риск утечки воздуха до самого высокого уровня, но космическое агентство не может договориться с "Роскосмосом" о том, когда эта утечка станет неуправляемой.

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В новом отчете NASA говорится, что самым большим риском для безопасности Международной космической станции (МКС) является утечка воздуха из российского модуля "Звезда", которая продолжается уже 5 лет. Воздух все чаще выходит из туннеля, соединяющего стыковочный порт с российским модулем. Данной проблеме был присвоен самый высокий уровень риска. И в то же время в NASA считают, что угрозы для безопасности экипажа нет, пишет Space.

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Согласно отчету NASA, только в этом году количество выходящего воздуха из российского модуля "Звезда" значительно увеличилось. Сообщается, что NASA и "Роскосмос" изучают данную проблему, но необходимо принять меры для того, чтобы космическая станция смогла работать еще в течение 6,5 лет до того, как она будет сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. В то же время утечка воздуха на МКС, как недавно заявили представители NASA не представляет непосредственной угрозы для астронавтов.

Официальные лица NASA заявили, что утечка воздуха остается контролируемой и ремонтные работы, проведенные ранее в этом году, позволили немного снизить ее уровень. Джим Фри, заместитель администратора NASA заявил, что космическое агентство работает совместно с "Роскосмосом", чтобы понять источники утечки и то, как они влияют на работу космической станции.

Тем не менее, в отчете сказано, что утечка воздуха в российском модуле "Звезда", запущенном в 2000 году, представляет собой самый большой риск для безопасности МКС. Риск был повышен до уровня 5 по пятибалльной шкале на основании исследования.

В новом отчете NASA говорится, что самым большим риском для безопасности Международной космической станции (МКС) является утечка воздуха из российского модуля "Звезда", которая продолжается уже 5 лет Фото: NASA

Утечка воздуха впервые возникла в 2019 году в том месте, где модуль "Звезда" соединяется с одним из восьми стыковочных портов МКС.

Представители NASA заявили, что "Роскосмос" всегда может закрыть люк в модуль, если утечка станет неприемлемой. Но пока что NASA и россияне не договорились о том, какой уровень утечки воздуха представляет собой недопустимую угрозу.

В этом случае МКС потеряет стыковочный порт, что может повлиять на доставку необходимых грузов на станцию, а также потребует дополнительного топлива для поддержания высоты и положения станции, сказано в отчете. Дело в том, что российские космические корабли, пристыкованные к порту, регулярно запускают двигатели, чтобы поднять МКС выше на ее орбите, поскольку атмосфера Земли медленно тянет станцию вниз.

Источник утечки воздуха остается неизвестным, но пока что других утечек на МКС обнаружено не было.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году NASA выбрало компанию SpaceX, которая должна создать космический корабль, способный спустить МКС в атмосферу Земли в начале 2031 года.

Также Фокус писал о том, что обнаружена новая планета класса супер-Нептун, которая в 6 раз больше и в 30 раз тяжелее Земли. Планета находится очень близко к своей звезде, которая похожа на Солнце, поэтому у нее очень короткий орбитальный период: почти земная неделя.