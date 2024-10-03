У 6 разів більша, у 30 разів важча за Землю: виявлено нову планету класу супер-Нептун

Планета перебуває дуже близько до своєї зірки, яка схожа на Сонце, тому в неї дуже короткий орбітальний період: майже земний тиждень.

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Астрономи провели аналіз даних космічного телескопа TESS, який займається пошуком планет за межами Сонячної системи, і виявили новий світ на відстані 685 світлових років від нас. Ця планета, що отримала назву TOI-5005 b, обертається навколо схожої на Сонце зірки. Вона приблизно в 6 разів більша за Землю і більш ніж у 30 разів важча за нашу планету. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Interesting Engineering.

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Космічний телескоп TESS спостерігає за найближчими до Сонця зірками, щоб виявити планети, які можуть обертатися навколо них. Для цього використовується транзитний метод визначення планети, який полягає в тому, що планета, яка пролітає на тлі зірки, закриває собою частину світла своєї зірки.

Хоча тисячі виявлених світів ще чекають підтвердження того факту, що вони справді є планетами, астрономи підтвердили, що навколо зірки TOI-5005 справді обертається величезна планета, яка належить до класу супер-Нептун.

Планета розташована на відстані 685 світлових років від нас, її радіус у 6,25 раза більший за радіус Землі, а маса в 32,7 раза більша, ніж у нашої планети. Таким чином щільність цього світу становить 0,74 г/см3.

Планета TOI-5005 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 6,31 земних дня. При цьому вона віддалена від зірки на відстань лише 0,066 астрономічних одиниць. Це майже 10 млн км. Для порівняння Земля віддалена від Сонця на 150 млн км. Розрахунки вчених показали, що середня температура на планеті становить 767 градусів Цельсія.

Астрономи визначили, що масова частка ядра TOI-5005 b становить приблизно 0,74. Навпаки, масова частка металу в її оболонці оцінюється приблизно в 0,08 на основі дослідження внутрішньої структури планети. Загалом загальну масову частку металу планети було визначено як 0,76, що трохи нижче, ніж в Урана і Нептуна.

За словами вчених, новий супер-Нептун розташований поблизу кордону так званої "Нептунової савани". "Нептунова пустеля" і "Нептунова савана" є термінами, якими астрономи описують явище, за якого спостерігається дефіцит планет, подібних до Нептуна, на близьких орбітах до своїх зірок із вищою частотою появи таких планет на більш далеких відстанях.

Вчені кажуть, що яскравість зірки TOI-5005 робить нещодавно відкриту планетну систему чудовим кандидатом для вивчення її атмосферних і орбітальних характеристик.

Як уже писав Фокус, вчені виявили сюрприз навколо Меркурія. Астрофізики отримали нове уявлення про магнітне поле першої планети від Сонця.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли нову потрійну зоряну систему, що має найкоротший орбітальний період.