Електричний пончик і магнітні роги: вчені виявили сюрприз навколо Меркурія (фото)

Астрофізики отримали нове уявлення про магнітне поле першої планети від Сонця.

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У червні минулого року космічний апарат BepiColombo здійснив близький проліт повз Меркурій, що дало йому змогу вийти на потрібну траєкторію, щоб наприкінці 2026 року опинитися на орбіті навколо маленької планети. Для вчених це був шанс перевірити роботу наукових приладів зонда, завдання якого полягає в ретельному дослідженні першої планети від Сонця. За короткий проміжок часу прилади BepiColombo змогли зібрати багато неймовірно важливих наукових даних про магнітне поле Меркурія. Результати обробки цих даних, які містили сюрприз, було опубліковано тільки зараз у журналі Nature Communications Physics, пише IFLScience.

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У Меркурія дуже складне магнітне поле, яке до того ж схильне до впливу Сонця через близьке розташування планети до нашої зірки. Під час близького прольоту повз Меркурій вчені перевірили роботу приладу Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE), який у майбутньому збиратиме дані про магнітне поле маленької планети.

За словами вчених, зонд BepiColombo всього на 30 хвилин зайшов у магнітосферу Меркурія, водночас він перебував на висоті всього 235 км над поверхнею планети. Але за цей короткий час прилад MPPE зміг зібрати дані про заряджені частинки, про їхню температуру і характер руху. У результаті вчені змогли скласти карту магнітного ландшафту Меркурія.

Поверхня Меркурія. Фотографія зонда BepiColombo Фото: ESA

Аналіз даних показав, що багато очікувань учених, які стосуються магнітного поля планети, виправдалися. Водночас деякі аспекти магнітосфери планети астрофізики не очікували побачити.

За словами вчених, вони очікували побачити такі структури, як "ударна" межа між сонячним вітром, що вільно тече, та магнітосферою, а також своєрідні "роги", які покривають плазмовий шар. Це область магнітосфери з більш гарячим і більш щільним електрично зарядженим газом, яка виходить у вигляді хвоста в бік Сонця.

У червні минулого року космічний апарат BepiColombo здійснив близький проліт повз Меркурій, що дало йому змогу вийти на потрібну траєкторію, щоб наприкінці 2026 року опинитися на орбіті навколо маленької планети Фото: ESA

Водночас на астрофізиків чекали деякі сюрпризи. За словами вчених, вони виявили так званий низькоширотний прикордонний шар, який визначається областю турбулентної плазми на краю магнітосфери. Саме тут прилад MPPE виявив заряджені частинки з набагато ширшим діапазоном енергій, ніж коли-небудь бачили на Меркурії.

Аналіз даних показав, що в магнітосфері Меркурія існують енергійні гарячі іони поблизу екваторіальної площини і на низькій широті. Вчені вважають, що пояснити це можна тільки наявністю області кільцевого струму навколо Меркурія.

Такий кільцевий струм присутній навколо Землі, в десятках тисяч кілометрів від поверхні, де частинки, захоплені магнітосферою нашої планети, переносять електричний струм в об'ємі у формі пончика або доната навколо Землі. Поки незрозуміло, звідки у Меркурія взявся такий кільцевий струм, але це можна буде з'ясувати, коли BepiColombo вийде на орбіту навколо планети, кажуть учені.

Раніше цього року, як уже писав Фокус, у BepiColombo виникла невелика проблема з двигуном, тому вченим довелося змінити траєкторію польоту зонда.

Також Фокус писав про те, що виявлено рекордну систему з трьох зірок, яка має найкоротший орбітальний період. Астрономи знайшли нову потрійну зоряну систему, одна із зірок в якій має найкоротшу орбіту серед подібних об'єктів.