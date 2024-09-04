У зонда, що летить вивчати Меркурій, виникли проблеми: який вигляд має ця планета (фото)

Космічний апарат BepiColombo мав вийти на орбіту навколо Меркурія в грудні 2025 року, але через проблеми з двигунами зонд це зробить тільки через рік.

Related video

Зонд BepiColombo був запущений у космос у 2018 році для того, щоб вивчити поверхню, внутрішню будову, а також магнітне поле найпривабливішої планети від Сонця — Меркурія. Цей апарат є спільною розробкою Європейського космічного агентства (ЄКА) і Японського агентства аерокосмічних досліджень. BepiColombo має здійснити черговий проліт повз Меркурій пізно ввечері 4 вересня, але, щоб вийти на орбіту навколо планети, йому потрібно виконати ще два подібних маневри. Але проблеми з двигунами призвели до того, що термін виконання цього завдання довелося змістити на рік вперед, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зонд BepiColombo складається з трьох частин: основного модуля Mercury Transfer Module і орбітальних апаратів Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter, які він має доставити на орбіту навколо Меркурія.

Основне завдання BepiColombo полягає в тому, щоб отримати максимум наукових даних про Меркурій за допомогою 16 приладів на двох апаратах. Після виходу на орбіту навколо планети вони відокремляться від основного модуля і займуть різні орбіти. Протягом року апарати вивчатимуть поверхню маленької планети, її внутрішню будову, а також магнітне поле. Також зонди мають зробити детальні знімки поверхні Меркурія, вкритої численними кратерами.

Знімок Меркурія, зроблений під час минулого прольоту планети зондом BepiColombo Фото: ESA

Для того, щоб вийти на орбіту навколо планети і почати свою наукову діяльність BepiColombo вже виконав кілька гравітаційних маневрів і зробить ще три. Спочатку апарат облетів Землю, потім двічі облетів Венеру і тричі — Меркурій. Четвертий проліт біля Меркурія відбудеться пізно ввечері 4 вересня. У цей час навігаційні камери зонда мають зробити фотографії поверхні Меркурія. Після цього BepiColombo має виконати ще два обльоти маленької планети і тільки після цього вийде на орбіту навколо Меркурія.

Знімок Меркурія, зроблений під час минулого прольоту планети зондом BepiColombo Фото: ESA

Спочатку планувалося, що це станеться в грудні 2025 року, але цей термін довелося переглянути вченим з ЄКА. Річ у тім, що двигуни космічного апарата більше не працюють на повну потужність через збій, який стався у квітні цього року.

Інженери виявили несподівані електричні струми між сонячними панелями модуля Mercury Transfer Module і блоком, який відповідає за вилучення енергії та її розподіл по решті частини BepiColombo. Вивчення проблеми засвідчило, що двигуни основного модуля працюватимуть із тягою, яка є нижчою за мінімально необхідну для виходу на орбіту навколо Меркурія в грудні 2025 року.

Вчені з ЄКА розробили нову траєкторію польоту, щоб компенсувати знижену тягу космічного апарату. Під час четвертого прольоту повз Меркурій BepiColombo пролетить приблизно на 35 км ближче до планети, ніж спочатку планувалося, що знизить вимоги до тяги для п'ятого прольоту. Шостий проліт дасть змогу космічному апарату вийти на нову траєкторію. Таким чином вихід на орбіту навколо Меркурія відбудеться в листопаді 2026 року.

Як уже писав Фокус, NASA пояснило незвичайні звуки, що виходять від космічного корабля, які почув астронавт на борту МКС. Пульсуючі звуки виходили з корабля Starliner, який повинен повернутися на Землю без екіпажу через технічні проблеми.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, яким буде кінець Всесвіту. Вчені частково підтвердили один з можливих сценаріїв того, як завершиться існування нашого Всесвіту.