Виявлено рекордну систему з трьох зірок: має найкоротший орбітальний період (відео)

Астрономи знайшли нову потрійну зоряну систему, одна із зірок у якій має найкоротшу орбіту серед подібних об'єктів.

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Учені за допомогою космічного телескопа TESS знайшли нову унікальну систему, що складається з трьох зірок, яка отримала назву TIC 290061484. Потрійна зоряна система складається з двох зірок-близнюків, а також зірки, яка обертається навколо них. Остання має найкоротший орбітальний період серед усіх відомих потрійних зоряних систем. Результати дослідження опубліковані в журналі The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Потрійна зоряна система розташована в сузір'ї Лебедя і до її складу належать дві зірки-близнюки, які здійснюють повний оберт навколо одна одної лише за 1,8 земних дня. Третя зірка здійснює повний оберт навколо цієї пари всього за 25 земних днів. Отже, вчені знайшли найкоротший орбітальний період у зовнішньої зірки серед усіх відомих потрійних зоряних систем. Раніше рекорд належав зоряній системі, де зовнішня зірка має орбітальний період тривалістю 33 земні дні.

Виявити цю компактну потрійну зоряну систему допомогло мерехтіння світла. Ця система виявляється майже плоскою з нашого погляду і зірки затьмарюють одна одну під час руху по орбіті. Коли це відбувається, ближня зірка блокує частину світла дальньої зірки.

За словами вчених, такі унікальні потрійні зоряні системи трапляються дуже рідко, але передбачається, що їх може бути багато в нашій галактиці. Просто сучасні технології не дають змоги їх усіх виявити. Складність у їхньому виявленні частково полягає в тому, що зірки таких системах, як і в TIC 290061484, часто обертаються майже в одній площині.

Попри те, що нова зоряна система має дуже щільну конфігурацію (орбіти зірок менші, ніж орбіта Меркурія під час його обертання навколо Сонця), сама система напрочуд стабільна. За словами астрономів, гравітація кожної зірки не сильно впливає на орбіти кожного об'єкта системи. Якби зірки розташовувалися не в одній площині, то така система була б більш нестабільною.

Незважаючи на те, що нова зоряна система має дуже щільну конфігурацію (орбіти зірок менші, ніж орбіта Меркурія під час його обертання навколо Сонця), сама система напрочуд стабільна Фото: phys.org

Учені вважають, що приблизно через 20-40 млн років дві внутрішні зірки будуть обертатися настільки близько, що зіллються і станеться вибух наднової.

Також автори дослідження вказують на те, що в системі TIC 290061484 немає планет, які не могли утворитися через те, що зірки виникли дуже близько одна до одної і зібрали більшу частину навколишньої матерії для свого зростання.

Тепер учені чекають завершення будівництва нових потужніших телескопів, які дадуть змогу виявити потрійні зоряні системи зі ще коротшим орбітальним періодом.

Як уже писав Фокус, квантові фізики виявили щось схоже на подорож у часі. Фізики виявили, що фотони можуть виходити з хмари атомів, перш ніж увійти в неї, і таким чином було отримано спостережні докази негативного часу.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив знімок наднової, яка з'явилася тричі на одній фотографії. Завдяки цьому астрономи змогли обчислити нове значення швидкості збільшення космосу в розмірах, і воно показує, що, можливо, стандартна модель Всесвіту не зовсім вірна.