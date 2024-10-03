Обнаружена рекордная система из трех звезд: имеет самый короткий орбитальный период (видео)

Астрономы нашли новую тройную звездную систему, одна из звезд в которой имеет самую короткую орбиту среди подобных объектов.

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Ученые с помощью космического телескопа TESS нашли новую уникальную систему, состоящую из трех звезд, которая получила название TIC 290061484. Тройная звездная система состоит из двух звезд-близнецов, а также звезды, которая вращается вокруг них. Последняя имеет самый короткий орбитальный период среди всех известных тройных звездных систем. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Тройная звездная система находится в созвездии Лебедя и в ее состав входят две звезды-близнеца, которые совершают полный оборот вокруг друг друга всего за 1,8 земных дня. Третья звезда совершает полный оборот вокруг этой пары всего за 25 земных дней. Таким образом ученые нашли самый короткий орбитальный период у внешней звезды среди всех известных тройных звездных систем. Ранее рекорд принадлежал звездной системе, где внешняя звезда имеет орбитальный период длительностью 33 земных дня.

Обнаружить эту компактную тройную звездную систему помогло мерцание света. Данная система оказывается почти плоской с нашей точки зрения и звезды затмевают друг друга во время движения по орбите. Когда это происходит, ближняя звезда блокирует часть света дальней звезды.

По словам ученых, такие уникальные тройные звездные системы встречаются очень редко, но предполагается, что их может быть много в нашей галактике. Просто современные технологии не позволяют их всех обнаружить. Сложность в их обнаружении отчасти состоит в том, что звезды таких системах, как и в TIC 290061484, часто вращаются почти в одной плоскости.

Несмотря на то, что новая звездная система имеет очень плотную конфигурацию (орбиты звезд меньше, чем орбита Меркурия во время его вращения вокруг Солнца), сама система на удивление стабильна. По словам астрономов, гравитация каждой звезды не сильно влияет на орбиты каждого объекта системы. Если бы звезды располагались не в одной плоскости, то такая система была бы более нестабильной.

Несмотря на то, что новая звездная система имеет очень плотную конфигурацию (орбиты звезд меньше, чем орбита Меркурия во время его вращения вокруг Солнца), сама система на удивление стабильна Фото: phys.org

Ученые считают, что примерно через 20-40 млн лет две внутренние звезды будут вращаться настолько близко, что сольются и произойдет взрыв сверхновой.

Также авторы исследования указывают на то, что в системе TIC 290061484 нет планет, которые не могли образоваться из-за того, что звезды возникли очень близко друг к другу и собрали большую часть окружающей материи для своего роста.

Теперь ученые ждут завершения строительства новых более мощных телескопов, которые позволят обнаружить тройные звездные системы с еще более коротким орбитальным периодом.

Как уже писал Фокус, квантовые физики обнаружили нечто похожее на путешествие во времени. Физики обнаружили, что фотоны могут выходить из облака атомов, прежде чем войти в него, и таким образом были получены наблюдательные доказательства отрицательного времени.

Также Фокус писал от том, что космический телескоп Уэбб сделал снимок сверхновой, которая появилась три раза на одной фотографии. Благодаря этому астрономы смогли вычислить новое значение скорости увеличения космоса в размерах, и оно показывает, что, возможно, стандартная модель Вселенной не совсем верна.