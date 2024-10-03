Обнаружен тройной взрыв сверхновой: с нашим пониманием Вселенной что-то не так (фото)

Новые данные наблюдений за космосом предоставили больше доказательств того, что так называемая проблема Хаббла только усилилась.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы получили новые доказательства того, что кризис в космологии только усилился и со стандартной космологической моделью Вселенной что-то не так. Телескоп Уэбб запечатлел на одном снимке сразу три взрыва одной и той же сверхновой благодаря гравитационному линзированию и ученые вычислили новое значение скорости расширения космоса, которое противоречит космологической модели. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Тройной взрыв сверхновой

Гравитационное линзирование — это явление, которое возникает, когда очень массивный объект в космосе, например, скопление галактик, усиливает и искривляет свет от более далекого источника. Таким образом астрономы могут увидеть объекты, которые нельзя наблюдать напрямую из-за их очень сильной удаленности от нас.

В данном случае астрономы использовали в качестве гравитационной линзы скопление галактик PLCK G165.7+67.0, расположенное на расстоянии 3,6 млрд световых лет от Земли. С помощью космического телескопа Уэбб ученые увидели, что скопление галактик усилило и исказило свет еще более далекой галактики, которая на снимке выглядит, как дуга. В этой галактике был обнаружен взрыв сверхновой, который на снимке выглядит как три отдельные пятна света. На самом деле на фотографии показан один и тот же взрыв умершей звезды, просто свет двигался тремя разными путями и преодолел разное расстояние, хотя с одной и той же скоростью. Таким образом астрономы увидели взрыв сверхновой в разные моменты времени, то есть ее начало, развитие и пик.

С помощью космического телескопа Уэбб ученые увидели, что скопление галактик усилило и исказило свет еще более далекой галактики, которая на снимке выглядит, как дуга. В этой галактике был обнаружен взрыв сверхновой, который на снимке выглядит как три отдельные пятна света Фото: NASA

Кризис в космологии только усилился

Именно эту сверхновую ученые использовали для определения скорости расширения Вселенной, то есть постоянной Хаббла, которая уже многие годы вызывает споры в научном сообществе. Ученые использовали сверхновую, которая взорвалась на расстоянии примерно 10,2 млрд световых лет от нас, чтобы подтвердить, что кризис в космологии, известный как проблема Хаббла никуда не делся, а только усилился. Наблюдения за космосом показали, что в зависимости от того, какую часть Вселенной изучают астрономы, она расширяется с разной скоростью и это называется проблемой Хаббла.

Измерения постоянной Хаббла с помощью колебаний в реликтовом излучении (первый свет Вселенной, который возник примерно через 380 000 лет после Большого взрыва) показывают значение 67 километров в секунду на мегапарсек. То есть скорость расширения космоса в ранней Вселенной более соответствует тому, что предсказывает стандартная космологическая модель Вселенной.

Но измерения постоянной Хаббла с помощью переменных звезд цефеид, которые находятся гораздо ближе к нам, показывают, что Вселенная расширяется быстрее: со скоростью 73,2 километра в секунду на мегапарсек. Таким образом это противоречит стандартной космологической модели. Согласно этой модели загадочная сила, известная как темная энергия, должна управлять расширением Вселенной с постоянной скоростью.

Наблюдения за космосом показали, что в зависимости от того, какую часть Вселенной изучают астрономы, она расширяется с разной скоростью и это называется проблемой Хаббла Фото: space.com

Космос увеличивается в размерах с другой скоростью

Сверхновая, которую увидели астрономы относится к классу сверхновые типа 1а. Они возникают, когда на звездах белых карликах накапливается слишком много материи, которую они притянули к себе от массивной звезды-компаньона. Сами же белые карлики являются так называемыми мертвыми звездами, ведь это остатки умерших звезд, похожих на Солнце.

Известно, сверхновые типа 1а всегда взрываются с одинаковой яркостью, а потому с их помощью можно точно вычислить расстояния в космосе, а значит и постоянную Хаббла.

Учитывая то, что взрыв сверхновой на изображении телескопа Уэбб был запечатлен три раза в разные моменты времени, ученые использовали эти данные, а также расстояние до сверхновой и свойства гравитационного линзирования, чтобы определить новую скорость расширения Вселенной.

В результате они получили новое значение постоянной Хаббла: 75,4 километра в секунду на мегапарсек. Это значение снова категорически противоречит стандартной космологической модели Вселенной.

Получается, что или данная модель неверна или же в измерениях ученых есть значительные погрешности. Пока что кризис в космологии, известный как проблема Хаббла никуда не делся, но астрономы продолжат исследования в этом направлении, чтобы понять, является ли наше представление о космосе правильным.

Как уже писал Фокус, Землю накроет геомагнитная буря, ведь на Солнце возникла вторая по мощности вспышка за 5 лет. Чрезвычайно сильная вспышка класса Х сопровождалась мощным выбросом плазмы в космос, которая достигнет Земли в ближайшие дни.