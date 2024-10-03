Землю накроет геомагнитная буря: на Солнце возникла вторая по мощности вспышка за 5 лет (видео)

Чрезвычайно сильная вспышка класса Х сопровождалась мощным выбросом плазмы в космос, которая достигнет Земли в ближайшие дни.

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Ученые из NASA сообщили, что космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, зафиксировали появление на нашей звезде одного из самых мощных выбросов излучения и энергии в текущем 25-м солнечном цикле, начавшемся в 2019 году. Во вторник, 1 октября, на Солнце возникла вспышка класса Х7.1, которая вызвала отключение радиосвязи над Тихим океаном. Вместе со вспышкой произошло мощное извержение плазмы, которая скоро достигнет Земли и спровоцирует появление сильной геомагнитной бури, пишет Live Science.

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Космические аппараты, наблюдающие за Солнцем, зафиксировали появление на нашей звезде одного из самых мощных выбросов излучения и энергии в текущем 25-м солнечном цикле, начавшемся в 2019 году

Солнечные вспышки разделяют на 5 классов по уровню их мощности. Вспышки класса Х являются самыми сильными среди всех известных. Только в этом году на Солнце возникла 41 вспышка класса Х, а это больше, чем появилось за последние 10 лет.

Вообще в этом году на Солнце наблюдается повышенная активность, то есть на поверхности звезды возникает больше солнечных пятен (области с сильным магнитным полем, где возникают вспышки и корональные выбросы массы), и это приводит к более частым извержениям плазмы, энергии и излучения.

В мае этого года ученые зафиксировали появление на Солнце вспышки класса Х8.7 и это была самая мощная вспышка в текущем 25-м солнечном цикле. 1 октября Солнце взорвалось второй по мощности вспышкой за последние 5 лет, которую отнесли к классу Х7.1. Она появилась в солнечном пятне под названием AR3842 и это событие наблюдали космические аппараты NASA.

1 октября Солнце взорвалось второй по мощности вспышкой за последние 5 лет, которую отнесли к классу Х7.1 Фото: NASA

Излучение этой сверхмощной вспышки за считанные минуты достигло Земли, прошло магнитное поле планеты и ионизировало верхние слои атмосферы. Это привело к временному отключению радиосвязи над Тихим океаном.

Вместе со вспышкой возник мощный корональный выброс массы или извержение плазмы, которая, как прогнозируется уже в пятницу, 4 октября или в субботу, 5 октября, врежется в нашу планету. Это приведет к появлению геомагнитной бури класса G3 (геомагнитные бури разделяют на 5 классов в зависимости от мощности), как прогнозируют ученые.

Солнечные частицы, которые проникнут в атмосферу Земли вызовут появление очень ярких полярных сияний и существует вероятность того, что они будут видны намного южнее полярных регионов Земли. Такие геомагнитные бури иногда провоцирует сбой в работе спутников связи, а также энергосистем на Земле.

Вторая по мощности вспышка с 2019 года является еще одним свидетельством того, что на Солнце наступил период солнечного максимума Фото: NASA

Вторая по мощности вспышка с 2019 года является еще одним свидетельством того, что на Солнце наступил период солнечного максимума. Это пик солнечной активности, который наступает примерно в середине 11-летнего солнечного цикла.

Изначально ученые прогнозировали, что солнечный максимум наступит в 2025 году, но теперь уже стало очевидно, что он наступил раньше. При этом ученые считают, что этот солнечный максимум будет намного мощнее, чем в прошлом 24-м солнечном цикле.

Ученые считают, что пик активности Солнца может продлится еще примерно 1 год и в ближайшие месяцы количество солнечных вспышек, а также корональных выбросов массы будет только увеличиваться. Таким образом будет расти и количество геомагнитных бурь разной мощности на Земле.

Как уже писал Фокус, NASA отключило важный прибор межзвездного зонда "Вояджер-2". Один из двух самых далеких космических аппаратов человечества продолжает испытывать последствия длительного путешествия в космосе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на ледяной поверхности спутника Плутона под названием Харон углекислый газ и перекись водорода, что стало сюрпризом для исследователей.