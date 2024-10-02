На поверхности крупнейшего спутника Плутона обнаружены неожиданные химические вещества (фото)

Астрономы обнаружили углекислый газ и перекись водорода на поверхности Харона, что дает подсказки о происхождении спутника Плутона.

Related video

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили углекислый газ и перекись водорода на ледяной поверхности крупнейшего спутника Плутона под названием Харон. Эти химические соединения могут рассказать ученым о том, как возник этот спутник, а также другие ледяные тела на краю Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы получили больше данных о составе ледяной поверхности самого большого из пяти спутников карликовой планеты Плутон. Хотя впервые Харон был обнаружен в 1978 году, только в 2015 году его смог тщательно изучить космический аппарат NASA "Новые горизонты" с близкого расстояния. Тогда на поверхности Харона были обнаружены водяной лед, аммиак и некоторые органические соединения. Но углекислый газ и перекись водорода астрономы там не нашли. Теперь благодаря космическому телескопу Уэбб ученые обнаружили эти химические соединения на поверхности Харона, что стало настоящим сюрпризом.

Карликовая планета Плутон находится за Нептуном и еще 20 лет назад этот мир считался девятой планетой Солнечной системы. Но в 2006 году Плутон, который находится на расстоянии 5,7 млрд км от Солнца, потерял статус планеты. Этот ледяной мир покрыт ледниками, кратерами и горами, где средняя температура составляет минус 232 градуса Цельсия.

Карликовая планета Плутон находится за Нептуном и еще 20 лет назад этот мир считался девятой планетой Солнечной системы Фото: NASA

Самым большим из пяти спутников Плутона является Харон. Его диаметр составляет 1207 км, что в 2 раза меньше диаметра Плутона. При этом масса Харона составляет примерно одну восьмую массы Плутона. На спутнике также, как и на его родительском теле очень холодно, а химический состав Харона отличается от состава Плутона и других объектов за пределами Нептуна.

Самым большим из пяти спутников Плутона является Харон. Его диаметр составляет 1207 км, что в 2 раза меньше диаметра Плутона Фото: NASA

Плутон и его спутники все еще хранят много тайн, но новое открытие проливает свет на происхождение Харона, говорят ученые. Обнаружение углекислого газа и перекиси водорода может дать ценную информацию о том, как различные процессы взаимодействуют на объектах за пределами Нептуна.

Составное изображение Плутона (внизу) и Харона Фото: NASA

Углекислый газ всегда является ключевым химическим соединение для понимания истории астрономического объекта. Авторы исследования считают, что углекислый газ на Хароне вышел из недр спутника и оказался на поверхности в результате ударов астероидов, которые создали обширную сеть кратеров.

Сравнение размеров Харона (внизу), Луны и Земли Фото: NASA

По словам ученых, предполагалось, что углекислый газ должен находится на Хароне, ведь он был ключевым компонентом той части протопланетного диска (из него образовались 4,5 млрд лет назад все объекты Солнечной системы), где сформировался Плутон. Когда прошлые исследования не показали наличия углекислого газа астрономы были озадачены, но теперь все встало на свои места. Но ученые не ожидали обнаружить на Хароне перекись водорода. Возможно, это соединение на поверхности Харона возникло под воздействием на ледяную поверхность солнечного и космического излучения.

До сих астрономы точно не знают, как возник Харон. Одна из теорий предполагает, что спутник появился так же, как и Луна. То есть примерно 4,5 млрд лет назад в молодой Плутон врезался крупный каменистый объект. В результате часть карликовой планеты откололась и из этих обломков образовался Харон. Друга теория гласит, что Плутон и Харон были двумя объектами, которые столкнулись, а затем разлетелись, но остались кружить на орбите друг вокруг друга. Поэтому систему Плутон-Харон еще называют двойной планетной системой. Дело в том, что Харон и Плутон вращаются вокруг одной точки, хотя в то же время Харон вращается и вокруг Плутона.

Авторы исследования продолжат изучать Харон с помощью телескопа Уэбб, чтобы найти разгадку тайн крупнейшего спутника Плутона.

Как уже писал Фокус, к Земле летит комета, видимая невооруженным глазом, которую последний раз наблюдали 80 000 лет назад. В октябре можно будет увидеть невооруженным глазом комету, которую могли наблюдать люди лишь в каменном веке.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что темная материя может вступать в редкое взаимодействие с обычной материей не только с помощью гравитации. Предполагается, что существует новая сила природы.