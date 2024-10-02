Последний раз видели 80 000 лет назад: к Земле летит комета, видимая невооруженным глазом (фото)

В октябре можно будет увидеть невооруженным глазом комету, которую могли наблюдать люди лишь в каменном веке.

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Обнаруженная в начале прошлого года комета C/2023 A3 13 октября пролетит мимо Земли на максимально близком расстоянии. Предполагается, что она будет настолько яркой, что ее даже можно будет увидеть невооруженным глазом. Последний раз такая возможность у древних людей была 80 000 лет назад. В конце сентября комета C/2023 A3 совершила максимальное сближение с Солнцем и астрономы-любители, а также астронавты на Международной космической станции смогли запечатлеть ее пролет по внутренней части Солнечной системы, пишет The Guardian.

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Комета, которую последний раз видели древние люди еще в каменном веке 80 тысяч лет назад, снова будет видна в ночном небе начиная с 13 октября. В этот день комета C/2023 A3 будет находится на самом близком расстоянии от Земли. Астрономы считают, что комета будет настолько яркой, что ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

По словам астронома Грегори Брауна из Гринвичской королевской обсерватории (Великобритания), полный оборот вокруг Солнца комета C/2023 A3 совершает за 80 000 лет. Но обнаружили этот ледяной объект только в начале 2023 года. Комета имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту и возникла в Облаке Оорта, регионе, который окружает Солнечную систему, где находятся тысячи долгопериодических комет. Облако Оорта представляет собой, как считается своеобразную сферу, где остались ледяные обломки от формирования Солнечной системы.

В конце сентября комета C/2023 A3 совершила близкий пролет мимо Солнца, смогла пережить это событие (иногда кометы под влиянием солнечного тепла распадаются на части) и теперь направляется к Земле.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

Предполагается, что комета должна находиться в самой близкой точке от нашей планеты во время своего возвращения на окраины Солнечной системы 13 октября. Хотя сближение кометы C/2023 A3 с Земле может произойти уже 9 октября.

По словам Брауна, комета должна быть достаточно яркой для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Хотя лучше всего комету наблюдать за несколько дней или же через несколько дней после ее максимального сближения с Землей. Астроном объясняет, что в этом случае есть шанс провести лучшее наблюдение за ледяным объектом из далекого космоса.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

Браун говорит, что комета C/2023 A3 может стать самой яркой кометой в ночном небе среди себе подобных объектов за последние несколько десятилетий. Астроном говорит, что уже сейчас комета очень яркая и может стать еще ярче, хотя это сложно спрогнозировать.

Комета C/2023 A3. Фотография сделана с борта Международной космической станции Фото: X (Twitter)

Во время подлета к Солнцу комета уже была видна в небе Земли и астрономы-любители, а также астронавты на Международной космической станции могли не только ее видеть, но и сделали несколько потрясающих снимков яркого объекта.

Комета C/2023 A3. Фотография сделана с борта Международной космической станции Фото: X (Twitter)

По словам Брауна, начиная с 13 октября и возможно еще в течение недели или более комету можно будет наблюдать поздним вечером, после заката Солнца, если смотреть на запад в сторону созвездия Волопаса.

Скорее всего комета будет видна невооруженным глазом как яркое пятно на небе, но хвост кометы можно будет увидеть только в бинокль или телескоп.

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